Nachdem Daniel Bücheler vor einigen Wochen wegen der Verwandtschaft zu Bürgermeister Stephan Bücheler aus dem Gemeinderat ausscheiden musste, wurde er als Stimmenkönig erneut in den Gemeinderat gewählt.

Eine Premiere gab es, wie in zwei weiteren Gemeinden der Region: Die Kandidaten in Dachsberg traten auf einer gemeinsamen Liste an. Daniel Bücheler, der kurz vor der Wahl aus dem Gremium ausscheiden musste, da sein Bruder das Amt des Bürgermeisters