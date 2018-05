Dachsberg Dachsberg bekommt einen neuen Viehstall

Räte befürworten neuen Milchviehstall eines Landwirts für 84 Rinder. Gemeinde sucht weiterhin Anschlussunterbringungen für Geflüchtete.

In einer flott zu Ende gebrachten Gemeinderatssitzung auf dem Dachsberg gab der Rat das Ok für zwei Bauanträge. Einer davon betrifft den Dachausbau eines bestehenden Garagengebäudes im Arnoldslochweg, der andere den Bau eines Milchviehstalles für 84 Rinder auf dem Hügel zwischen Vogelbach und Wilfingen.

Der Antragsteller umgeht mit diesem Vorhaben die Probleme, die ein Ausbau seines bisherigen landwirtschaftlichen Betriebs in Hierbach mit sich bringen würde, wo seine Flächen das Wasserschutzgebiet tangieren. Die Erschließung des geplanten Stalles ist gut über die Verbindungsleitungen zwischen Vogelbach und Happingen möglich, der Stall fügt sich in die bestehende Hanglinie ein. Der Rat äußerte sich übereinstimmend positiv gegenüber dem in heutiger Zeit mutigen Vorhaben des Ausbaus einer Vollerwerbslandwirtschaft, die zur Offenhaltung der Landschaft beitrage.

Aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung gab Bürgermeister Helmut Kaiser die Verlängerung eines Fischereipachtvertrages bekannt. Er informierte außerdem darüber, dass weitere Unterkünfte für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern gesucht werden und gab einen Überblick über den Stand der ausgedehnten Straßenbaumaßnahme zwischen Hierholz und Finsterlingen. Weitere zwei bis drei Wochen werden für Restarbeiten sowie die Fertigstellung der Bankette benötigt. Kaiser kommentierte das Vorhaben mit dem Hinweis, seine Dauer habe sicher die Nerven der Anlieger teilweise strapaziert. Er freue sich, dass das kleine Dachsberg nicht zuletzt durch weitreichende Zuschüsse überhaupt in die Lage versetzt werde, eine solche Maßnahme zu realisieren. Als Gemeinderat und Anlieger sprach Lothar Behringer allen Beteiligten an dem Projekt ein Kompliment für das Ergebnis aus.