Dachsberg Dachsberg: Basistelefone verschwinden

Die Gemeinde Dachsberg will dem Vorhaben der Telekom aber widersprechen

Dachsberg (kss) Zu Beginn der Gemeinderatssitzung erinnerte Bürgermeister Helmut Kaiser nochmals an den gelungenen Aufenthalt der französischen Freunde aus St. Jean de Sixt. Er bedankte sich bei den Hauptorganisatoren, der Feuerwehr sowie der Trachtenkapelle Dachsberg, die für die Unterhaltung der Gäste bestens gesorgt hatten. Kaiser gab bekannt, dass die Franzosen eine Einladung für das kommende Jahr ausgesprochen hatten, um mit den deutschen Freunden bei sich das 25-jährige Partnerschaftsjubiläum zu feiern.

Der Bürgermeister gab bekannt, die Telekom habe ihr Vorhaben mitgeteilt, die vorhandenen Basistelefone in Wolpadingen, Fröhnd, Hierbach, Wilfingen und Urberg zum Frühjahr 2018 rückbauen zu wollen, da dort keinerlei Umsätze mehr erzielt wurden. Die Argumentation der Telekom ging dahin, dass aufgrund des zunehmenden Mobilfunks kein Bedarf für solche Basistelefone mehr bestehe, die bereits die ursprünglichen Telefonzellen ersetzt hatten. Dem widersprach der Gemeinderat entschieden. Die Telekom weigere sich seit Jahren, einen zusätzlichen Funkmast aufzustellen, der das Mobilfunknetz verbessern würde. Tatsächlich sei die Situation des Mobilfunknetzes gerade in den betreffenden Bereichen völlig unzureichend, weshalb zumindest die durch die Basistelefone gewährleistete Notruffunktion unbedingt erhalten bleiben sollte. Die Telekom sei sogar zur Aufrechterhaltung der Basistelefone verpflichtet, wenn die Gemeinde einem Abbau widerspricht, erklärte Kaiser und zeigte ein Foto des beschädigten und daher nicht benutzbaren Basistelefons in Urberg.

Die auf der Tagesordnung stehenden Bauanträge wurden alle befürwortet. Gegen den Anbau eines landwirtschaftlichen Geräteschuppens in Happingen bestanden keine Einwände, obwohl er im Landschaftsschutzgebiet liegt. Das Vorhaben sei privilegiert und eine Zufahrt vorhanden, da hier lediglich die Erweiterung bestehender Gebäudeteile vorgesehen sei und eine Abrundungssatzung vorliege.

Begrüßt wurde der Bauantrag zum Ausbau eines Viehstalls in Ruchenschwand zu einer Wohnung. Das Anwesen wird seit Längerem nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, durch das Vorhaben kann indes vorhandene Bausubstanz erhalten werden. Gerügt hat der Rat, dass der Neubau eines Carports in Wittenschwand bereits begonnen wurde, sah aber letztlich keinen Grund, das Einvernehmen zu verweigern. Bereits 2011 war der Antrag auf Bau eines Carports mit Garage gestellt worden, dessen Genehmigung jedoch zwischenzeitlich abgelaufen war. Eine bestehende Wasserleitung, die im ersten Antrag überbaut werden sollte, wird nun durch die Verschiebung des geplanten Carports möglicherweise nicht mehr tangiert. Ihr genauer Verlauf ist aber nicht dokumentiert. Die gewählte Optik fanden die Gemeinderäte nicht sonderlich ansprechend, sahen aber keine Möglichkeit, aufgrund der Vorgaben durch den Bebauungsplan auf eine Änderung zu dringen.