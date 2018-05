Dachsberg Bald steht wieder der Kohlenmeiler auf dem Dachsberg

Mit der Aufbauarbeit wird die Köhlertruppe im Anschluss an das Bergturnfest auf dem Dachsberg beginnen.

Dachsberg (kss) Unverkennbar ist der Sommer eingekehrt und damit auch die Zeit der Köhlerei auf dem Dachsberg nahe. Bald machen sich die Köhler wieder an die Arbeit, damit die begehrte, weil sehr ergiebige Holzkohle auch im kommenden Jahr wieder im Rathaus erstanden werden kann.

Zum 19. Mal seit 1996 wird der Meiler nun in Betrieb sein, und manch einer der zahlreichen treuen Kohlenabnehmer schwört nicht nur beim Grillen auf diese nach altem Handwerk gefertigte Kohle, sondern verwendet sie auch als garantiert fremdstofffreies Arzneimittel. Aber auch schon seit Jahresbeginn waren die Köhler nicht untätig. Ihr Häuschen haben sie noch um einiges wetterfester gemacht und herausgeputzt – ein richtiges kleines Schmuckstück steht da am Rande des Waldsportplatzes in Wolpadingen. Und auch der große hölzerne Tisch mit den einladenden Bänken, der neben ihrer Hütte steht, strahlt in neuem Glanz. Er hat ein Dach bekommen, das beim Ausruhen von der anstrengenden Köhlerarbeit vor Regen wie vor Sonne gleichermaßen schützt.

Mit der eigentlichen Aufbauarbeit für den Meiler beginnen wird die Köhlertruppe im Anschluss an das Bergturnfest, wenn das Wetter mitspielt voraussichtlich am Dienstagnachmittag. Auch an den Folgetagen werden die Köhler jeweils ab 17 Uhr am Meiler anzutreffen sein, und am Samstag kann man ihnen schon vormittags bei der Arbeit über die Schulter schauen. Dann sollte der Meiler fertig sein zum Anzünden.

In Glut gesetzt wird er nämlich bereits am Sonntag, 30. Juli, etwa um 11.30 Uhr, nachdem um 11 Uhr der Brauchtums- und Bauernmarkt auf dem Waldsportplatz eröffnet wurde. Die musikalische Umrahmung dazu liefert in diesem Jahr der Musikverein Urberg, der danach auch zum Frühschoppenkonzert im großen Festzelt aufspielen wird. Das Nachmittagskonzert ab 14 Uhr werden die Original Läufelberg Musikanten gestalten, die Bewirtung mit typischen regionalen Spezialitäten hat die Einsatzabteilung Süd der Freiwilligen Feuerwehr Dachsberg übernommen. Festausklang wird gegen 18 Uhr sein.

Dann beginnt die Arbeit der Köhler dann erst richtig, aber auch die Kohlenmeilertage sind damit keineswegs zu Ende. Am Mittwoch, 2. August, nämlich geht es weiter mit dem Theater am Kohlenmeiler. „Ärger mit Heinrich“ heißt das Stück, das die Theaterfreunde Dachsberg in diesem Jahr auf die Bühne bringen. Es ist die Bearbeitung einer der wenigen Krimikomödien, die Alfred Hitchcock verfilmt hat, und die sich besonders durch ihren trockenen englischen Humor auszeichnet. Das Stück beginnt um 20 Uhr, die Bewirtung durch den Kirchenchor Hierbach-Ibach jedoch bereits um 18.30 Uhr mit der Bitte, dass sich die Theaterbesucher vor Stückbeginn mit Essen und Trinken eindecken, denn während der Vorstellung wird nicht bedient.

Auch nach dem Theatervergnügen allerdings steht der weiteren Befriedigung des leiblichen Wohls nichts im Wege. Angeboten wird unter anderem das englische Nationalgericht „Fish and Chips“.

Am Sonntag, 6. August, ist der Kirchenchor bereits wieder in Aktion, wenn er anlässlich des Kohlenmeilersonntags um 10 Uhr den traditionellen Festgottesdienst im Festzelt umrahmt. Um 11 Uhr folgt das Frühschoppenkonzert mit „Blasmusik-Fieber“, und am Nachmittag unterhalten die „Fidelen Dorfmusikanten“ die Festgäste. Die Bewirtung hat an diesem Tag die Trachtenkapelle Dachsberg übernommen.