von Karin Steinebrunner

Rund 30 Dachsberger nahmen an der Nominierungsveranstaltung der Neuen Liste Dachsberg am Mittwochabend im Dachsberger Hof teil. Ein Kandidat entschloss sich spontan, noch während der Versammlung mit auf die Liste zu gehen, damit weist diese nun 18 Bewerber für die zehn Gemeinderatssitze auf. Darunter sind sieben Kandidaten, die bereits jetzt im Gemeinderat sitzen.

Nicht mehr kandidieren werden die amtierenden Gemeinderäte Dorothee König, Gaby Stich und Markus Berger. Laut der neuen Regelung in der Gemeindeordnung kann eine Liste doppelt so viele Kandidaten aufstellen wie Personen zu wählen sind, in Dachsberg also maximal 20.

Gaby Stich leitete die Nominierungsversammlung, unterstützt durch Daniel Bücheler und Lothar Behringer. Letzterer erklärte, die Interessenten für eine Kandidatur hätten sich gemeinsam mit den aktuellen Gemeinderäten seit Oktober des vergangenen Jahres etwa sechs Mal getroffen.

Es geht um die Sache

Gleich zu Beginn dieser Treffen sei klar gewesen, da bisher im Gemeinderat Dachsberg Fraktionen nie eine Rolle gespielt hätten, nun die Möglichkeit der Aufstellung einer Liste zu nutzen und so auch nach außen zu demonstrieren, dass es in der Dachsberger Kommunalpolitik nicht um etwaige Parteizugehörigkeiten, sondern immer um die Sache gehe. Die Listenplätze wurden ausgelost.

Daniel Bücheler ergänzte, die Listenwahl der Vergangenheit habe öfter dazu geführt, dass Bewerber mit höherer Stimmenzahl aufgrund der Sitzverteilung auf die Listen nicht zum Zuge kamen, was teilweise durchaus Unverständnis in der Bevölkerung verursacht habe. Mit der Aufstellung dieser gemeinsamen Liste würden nun die zehn Kandidaten mit den meisten Stimmen auch wirklich in den Grafenhausener Gemeinderat einziehen, immer vorausgesetzt natürlich, dass sich nicht doch noch eine weitere Liste bildet.

Neuerungen

Bleibt es bei der einen Liste, dann hat jeder Wähler zehn Stimmen, von denen er jedem Kandidaten seiner Wahl aber nur eine Stimme geben kann. Neu ist auch die Regelung, dass Verwandtschaftsverhältnisse keinen Ausschlussgrund mehr für die Wahl darstellen.

Die amtierenden Gemeinderäte haben sich bemüht, eine möglichst repräsentative Liste zusammenzubekommen und gaben ihrer Freude darüber Ausdruck, dass dies ihrer Meinung nach ganz gut gelungen sei. Lothar Behringer sprach von einer bunten, interessanten Liste, mit der Dachsberg Demokratie pur betreibe und sogar eine gewisse Vorreiterrolle in der Region übernommen habe. Die Gemeinde Ibach beispielsweise wird ebenfalls mit einer Liste antreten.