Dachsberg (bin) Das öffentliche Leben in Dachsberg wird von über 20 Vereinen mit kulturellem, sportlichem und sozialem Hintergrund gestaltet und prägt.

War das wirtschaftliche Leben auf dem Dachsberg bis vor einigen Jahren für viele Einwohner noch durch die Landwirtschaft geprägt, 2007 gab es noch acht Haupterwerbsbetriebe und 66 Nebenerwerbslandwirte, so spielt diese heute für immer weniger Menschen noch eine wirtschaftliche Rolle. Zur Erhaltung der Kulturlandschaft ist die Landwirtschaft in Dachsberg allerdings essenziell. Für Arbeitsplätze in der Gemeinde sorgen eine ganze Reihe von Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.

Im Wesentlichen steht Dachsberg aber für seine prächtige Natur. Die zu entdecken und zu erleben, bewirbt die Ferienwelt Südschwarzwald, die von den Höhen bis zum Rhein aus 15 Gemeinden besteht.

Dachsberg und seine Natur- und Kulturlandschaft sind Teil des Naturparks Südschwarzwald und des Biosphärengebiets Schwarzwald, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die weiten, offenen Hochflächen, die im Wechsel mit Nadel- und Mischwald den besonderen Reiz dieser Region ausmachen, zu erhalten und zu fördern.

Dachsberg ist ideal für Gäste, die dem Urlaubsstress entgehen möchten, die Stille zu schätzen wissen und die Natur lieben. Aber auch als Naherholungsgebiet hat der Dachsberg durchaus seine Reize.

Die Region Dachsberg ist ein wahres Paradies für Wanderer. Neben zahlreichen Rundwegen und Wandertouren laden die Fernwanderwege Alb- und Schluchtensteig und der Themenweg „Bergbauwanderweg“ im Gemeindegebiet zum Erkunden ein.

Zweimal im Jahr kommen die Besucher in Scharen auf den Dachsberg. Zum einen, wenn auf dem Sportplatz in Wolpadingen und in der Gemeindehalle in Wittenschwand das Internationale Dachsbergturnfest (seit 1953) mit großem Nebenprogramm stattfindet, und zum anderen, wenn Brauchtumsköhler beim Sportplatz in Wolpadingen einen original Schwarzwälder Rundmeiler bauen und in Glut setzen, um dann das Holz kontrolliert verkohlen zu lassen. Die Kohlenernte, laut Bürgermeister Stephan Bücheler aus etwa 20 bis 30 Ster Buchenholz, wird dann verkauft.

Ein wahres Kleinod ist das Mineralienmuseum „Gottesehre“ in Urberg, das an den Bergbau in der Region erinnert. Mit der Schließung der Grube „Gottesehre“ im Jahre 1987 wurde der Bergbau, der sich bis ins Jahr 1328 zurückverfolgen lässt, zur Geschichte. Um die Geschichte der Grube, an deren Anfang der Abbau von Silber und Blei, später von Fluss- und Schwerspat stand, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurde im Untergeschoss des ehemaligen Schulhauses in Urberg das Mineralienmuseum „Gottesehre“ eingerichtet.

Seit dem Jahr 2002 sind hier Mineralien zu sehen, die die Bergleute im Laufe der Jahre unter Tage zusammengetragen hatten.