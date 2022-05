von Karin Steinebrunner

Nach drei tollen Tagen mit ausgelassener Stimmung und viel Feierlaune hat am Sonntag der Höhepunkt des Urberger Musikfests mit dem Umzug von 31 Gruppierungen und anschließendem Auftritt des Gesamtchors aller zwölf Vereine des Arbeitsbezirks 5 des Blasmusikverbands Hochrhein stattgefunden. Rund um den „Alten Engel“ fand mit dem verkaufsoffenen Sonntag noch ein kleiner Markt mit „Schätzen vom Dachsberg“ statt.

Die vorigen Tage

Nach dem überwältigenden Beginn am Donnerstag mit dem Oldtimer-Umzug war am Freitag nach der Bezirksmusikprobe beim anschließenden Probenausklang mit DJ Dörfli der Tanzboden bis weit nach Mitternacht gut belegt. Und auch das Konzert der sieben Profis aus Kiel am Samstag, die ihrem Namen gerecht das „Blechste“ aus dem Norden boten, war ein voller Erfolg.

31 Gruppen beteiligten sich am Festumzug am Sonntag in Urberg, unter ihnen war auch die Klettgauer Heimattracht. | Bild: Karin Steinebrunner

Zum Auftakt des Bezirksmusik- und Kreistrachtentags am Sonntag spielte der Musikverein Harmonie Unteralpfen zum Frühschoppenkonzert auf. In einer Pause begrüßte Bürgermeister Stephan Bücheler die Anwesenden, vornehmlich die Gäste von der Freiwilligen Feuerwehr aus Northen, die in gewohnter Weise auch bei der 180-Jahrfeier ihrer Urberger Musikfreunde in großer Zahl angereist waren.

Die Hierholzer Landjugend beteiligte sich mit einem urigen Wagen und hatte eine Gruppe dabei, die für die abgeholzten Bäume entlang des Umzugswegs gleich wieder neue pflanzte. | Bild: Karin Steinebrunner

Der Musikverein, so Bücheler, könne stolz sein auf seine ereignisreiche Geschichte, in der er aus kirchlichen Anfängen schnell zu einer kulturellen Größe im Ort geworden sei. Als beredtes Zeugnis für das bewundernswerte Engagement und die großartige Kameradschaft nannte Bücheler beispielhaft, dass der Verein in den 162 Jahren, für die Aufzeichnungen existieren, lediglich zehn Dirigenten gehabt hat.

Unermüdlich bot der junge Akkordeonist des Trachtenvereins Rosendorf Nöggenschwiel den Blasmusikern Paroli. | Bild: Karin Steinebrunner

Marcus Stich, als direkter Vorgänger von Martin Muchenberger 19 Jahre lang Vorsitzender, übernahm am Nachmittag beim Umzug die Vorstellung der einzelnen Gruppen. Zum Umzugsbeginn begrüßte Gerhard Neugebauer, Vorstand des Bundes Heimat und Volksleben, die Anwesenden mit einem Gedicht von Gerhard Jung, und auch Präsident Siegfried Eckert sprach ein kurzes Grußwort. Böllerschüsse eröffneten den Zug pünktlich um 14.30 Uhr.

Die Umzugsteilnehmer

Am großen Umzug nahmen alle zwölf Musikvereine des Arbeitsbezirks 5 des Blasmusikverbands Hochrhein teil. Angeführt wurde der Zug von den Gästen aus Northen. Die Jugendmusik Dachsberg-Ibach präsentierte sich ebenfalls, dazu die Trachten- und Volkstanzgruppen aus Häusern, Todtmoos, Birndorf, Menzenschwand, Bernau, Klettgau, Bonndorf, Ühlingen, Amrigschwand-Tiefenhäusern, Alt Hotzenwald aus Rickenbach, Grafenhausen, Gündelwangen und Nöggenschwiel.

Ein junger Akkordeonist aus dem Rosendorf Nöggenschwiel bot unermüdlich und mit Bravour den Blaskapellen Paroli. Die Bürgerzunft 1503 Tiengen hatte neben Bürgerwehr und städtisch gekleideter Gruppe drei Fahnenschwingerinnen mitgebracht. Die Dachsberger Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug von 1955 sowie dem aktuellen Einsatzfahrzeug angetreten, und auch die Hierholzer und die Rüßwihler Landjugend hatten sich mächtig ins Zeug gelegt und jeweils einen eigenen Umzugswagen ausstaffiert.

Auf dem Festplatz angekommen, begrüßten der stellvertretende Verbandspräsident Ralf Eckert sowie der Bezirksvorsitzende des Arbeitskreises 5, Stefan Pichler, die Anwesenden. Danach griff Bezirksdirigent Markus Looss-Novak zum Taktstock, um mit den mehr als 400 teilnehmenden Musikern drei Stücke zu spielen. Der Nachmittag klang mit Auftritten von fünf der zwölf Bezirksmusikvereine aus.