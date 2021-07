von Karin Steinebrunner

Der „klingende Wald“ am Sonntag auf dem Dachsberg war ein voller Erfolg. Rund 300 Besucher aller Altersgruppen waren gekommen, um die 21 Musikerinnen und Musiker zu erleben, die an sechs Stationen entlang des Weges zwischen Klosterweiher und Kreuzfelsen zu finden waren. Zudem gab es eine kleine Mitmachaktion im Bergwerksschacht.

An den Stationen halfen Baumscheiben, die Abstandsregeln einzuhalten. Das Wetter war ebenso gut wie die Stimmung, und Akteure wie Zuhörer hatten viel Spaß an dem gelungenen Nachmittag. Kein Wunder also, dass die bereitgehaltenen Feedbackformulare nur so von Fünf-Sterne-Einträgen überquollen und sich alle eine baldige Wiederholung dieses Klangerlebnisses wünschen. Die wird auch kommen, und zwar im Rahmen der Kohlenmeilertage Anfang August.

Petra Köpfer und Dieter Wuchner aus Ibach boten Gesang und Gitarre, das Duo Tavernenlieder, ebenfalls aus Ibach, mit Vera Maier, Gesang, und Thomas Allgeier, Akkordeon, machte deutlich, dass laszive Atmosphäre nicht an dunkle Bars gekoppelt sein muss, und die großen Gongs und kleinen Glöckchen, mit denen sich die Ibacherin Sandra Lass malerisch zwischen den Bäumen drapiert hatte, luden zu beinahe meditativer Betrachtung ein.

Ein ganz besonderer Hingucker und Hinhörer waren auch die vier Alphörner unter der Leitung des Dachsbergers Dagobert Ebner, nicht nur, weil sich ihr Klang sonor in der Landschaft ausbreitete, ohne indes die übrigen Gruppierungen zu beeinträchtigen, sondern auch aufgrund des imposanten Anblicks, zumal sie den Weg nicht gescheut hatten, ihre Instrumente an entsprechend prominenter Stelle aufzubauen. Und auch die Frauengruppe „Olga B.“ aus Titisee-Neustadt, bestehend aus Christine Kleiser, Eveline Tritschler, Beate Metzler und Renate Maler mit ihrem Klezmer- und Tangoprogramm hatte das passende Ambiente zur Musik.

Auch die Formation von Annette und Christoph Schachner sowie Frank Weber aus Höchenschwand und Dachsberg mit Gitarre, Gesang und Cajón unterhielt die Besucher mit großem Enthusiasmus, und last but not least boten Barbara O‘Reilley, José Salinas, Benedikt van Gompel sowie die beiden Initiatorinnen der Veranstaltung, Angela Gladstone und Dorle Harrison mit ihrem aus St. Blasien, Häusern, Freiburg und Dachsberg zusammengesetzten Ensemble kammermusikalisch Klassisches.

Die Besucher schlenderten von Station zu Station, blieben mitunter auch längere Zeit an einer Stelle, um dort möglichst viel vom gebotenen Programm mitzubekommen. Auch die Vögel sangen mit – besonders auffällig war ein Rotkehlchen, das zu dem Liedsatz von Mendelssohns „Lerchengesang“ an der Klassik-Station munter mitträllerte und das Lied in dem Zusammenspiel ganz besonderer Art bereicherte. Schade war für die Musizierenden einzig, dass sie sich während der Veranstaltung nicht gegenseitig zuhören konnten, aber man einigte sich auf die verbindende Aufführung von Beethovens „Ode an die Freude“ um 17 Uhr – jeder auf seine Art und an der eigenen Waldbühne. Dies war dann auch der Schlusston an jeder Station.