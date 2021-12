von Juliane Kühnemund

Das zweite Jahr im Zeichen von Corona neigt sich dem Ende zu und man könnte fast den Eindruck gewinnen, der uralte Neujahrsspruch von „Dinner for one“, „The same procedure as last year“ lässt sich für bare Münze nehmen. Wie 2020 hat auch 2021 mit vielen Absagen und Einschränkungen begonnen und wie 2020 endet auch 2021 mit verschärften Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen. Und so sind wir wieder dort, wo wir am Jahresanfang schon mal waren.

Corona-Fasnacht: Pfiffige Ideen entwickelten die Pflumeschlucker in der coronabedingt ausgefallenen Fasnetsaison. Witzige Comics sorgten für Unterhaltung. | Bild: Pflumeschlucker

Nichtsdestotrotz: Es gab 2021 zwar keine großen Feste, Veranstaltungen oder Konzerte, ereignisreich war das Jahr dennoch. Heute blicken wir auf die erste Jahreshälfte 2021 zurück.

Um der Corona-Pandemie die Stirn zu bieten, kam bereits im Januar die große Impfkampagne in Fahrt. Mit Gemeindeimpftagen für Ü-80-Jährige und Impfaktionen im Altenheim ging Bonndorf in die Offensive.

Impfkampagne: Beim ersten Gemeindeimpftag kamen die Ü-80-Jährigen zum Zuge.

Ein heftiger Wintereinbruch Mitte Januar sorgte dann für anderen Gesprächsstoff. Nichts ging mehr auf vielen Straßen, Schneemassen und umgestürzte Bäume hatten den Verkehr lahmgelegt.

Schneefall: Die kräftigen Schneefälle Mitte Januar legten auf vielen Straßen den Verkehr lahm. | Bild: Olaf Thor

Die große Frage, die in der ersten Jahreshälfte aber über allem schwebte, war: Wer wird Bürgermeister von Bonndorf? Insgesamt fünf Kandidaten hatten sich für die Nachfolge von Michael Scharf beworben: Hans Grabow, Alexandra Ruf, Jochen Schäuble, Thomas Reich und Marlon Jost. Knisternde Spannung lag in der Luft. Der Wahlkampf in Corona-Zeiten war für die Bewerber nicht einfach, dennoch fanden sie Mittel und Wege, sich und ihre Ideen zur künftigen Entwicklung der Stadt, den Bürgern vorzustellen.

Neuanfang: Zunächst konnte er seinen Wahlerfolg irgendwie nicht fassen: Marlon Jost wurde im ersten Wahlgang zum Bürgermeister gewählt. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Am 25. April war es dann soweit, der Tag der Wahl war gekommen mit einem für viele überraschenden Ausgang: Marlon Jost konnte sich bereits im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber durchsetzen und durfte als neuer Bürgermeister von Bonndorf unzählige Glückwünsche entgegen nehmen. Seine offizielle Amtseinführung folgte dann Anfang Juli. Vorher wurde aber noch Michael Scharf verabschiedet, der seinem Nachfolger nach 29 Amtsjahren eine gut aufgestellte Kommune übergeben konnte.

Abschied: Über ein Fahrrad als Abschiedsgeschenk durfte sich Bürgermeister Michael Scharf freuen, der nach 29 Amtsjahren seinen (Un-)Ruhestand antrat. | Bild: Juliane Kühnemund

Thema im jetzt zu Ende gehenden Jahr war auch wieder einmal die L 170 Richtung Schattenmühle. Erneut starteten umfangreiche Baumaßnahmen zur Stabilisierung der Straße, die während der Arbeiten gesperrt werden musste.

Dauerbaustelle L170: Der Hang rutscht und mit ihm die Fahrbahn, die mächtige Wellen geworfen hat. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Und dann zogen am 26. Mai pechschwarze Rauchwolken über die Stadt. Der Grund: Im Fleischwarenbetrieb Adler war ein Großbrand ausgebrochen, der einen Schaden von mehreren Millionen Euro verursacht hatte. Mehr als 140 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Die Adler-Mitarbeiter konnten das brennende Betriebsgebäude glücklicherweise alle rechtzeitig verlassen.

Großbrand: Das Feuer Ende Mai dieses Jahres richtete bei der Firma Adler enormen Schaden an. | Bild: Stefan Limberger-Andris

Und zum Schluss noch zwei positive Nachrichten: Im Juni konnte wieder der Präsenzunterricht an den Schulen starten und das Schwimmbad öffnete seine Pforten.