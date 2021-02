von Stefan Limberger-Andris

Impfwillige der Senioreneinrichtung St. Laurentius Bonndorf werden am Dienstag, 2. Februar, ein zweites Mal geimpft. Dies bestätigte auf Anfrage Ordnungsamtsleiterin Alexandra Ruf. Der komplette Impfschutz der Geimpften sei ab Mitte Februar zu erwarten, erläuterte Katja Stark, Geschäftsführerin der Heimleitung. An eine Anpassung der Besucherregelung der Senioreneinrichtung könne ab März gedacht werden. Erneut wird in St. Laurentius ein mobiles Impfteam aus Freiburg erwartet. Bürgermeister Michael Scharf sowie Alexandra Ruf und zwei Erzieherinnen werden die Kampagne personell unterstützen. Die 190 einmalig geimpften Personen – 102 Heimbewohner, 84 Mitarbeiter aus dem Pflegepersonal sowie vier weitere berechtigte Personen – sollen bis zum Abend jeweils eine zweite Dosis erhalten.

St. Laurentius hat fürs Testen von Besuchern, Personal und Heimbewohnern Unterstützung erhalten. Zwei Soldaten der Bundeswehr nehmen noch bis Ende kommender Woche Corona-Schnelltests an Mitarbeitern der Senioreneinrichtung vor, bestätigte Katja Stark. Zudem unterstützen diese die drei Testerinnen, die für Besucher eingesetzt sind. St. Laurentius teste jeden der 105 Mitarbeiter drei mal in der Woche. Jeder Test inklusive Wartezeit und Säuberung des Platzes dauere rund 20 Minuten. Heimbewohner werden durch geschultes Personal (Fachkräfte und Helferinnen) ein Mal im Monat getestet. Dabei werde streng darauf geachtet, dass Testpersonen der Heimbewohner niemals dieselben sind wie diejenigen der Mitarbeiter und Besucher.

Möglicherweise ab März wird die Besucherregelung für St. Laurentius angepasst, so Katja Stark. Weiterhin bleibe zunächst für jeden Besucher Voraussetzung eine telefonische Anmeldung, ein Schnelltest und hausinterne Regelungen (nur ein Besucher im Zimmer, maximal zwei Besucher je Bewohner am Tag).

Besucheranmeldung St. Laurentius Bonndorf, Telefon 0151/58444898.