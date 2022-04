von Stefan Limberger-Andris

Am Bildungszentrum Bonndorf (BZB) werden zwei Willkommensklassen für ukrainische Flüchtlingskinder eingerichtet – eine Grundschul- und eine Klasse der weiterführenden Schule (Klassenstufe 5 bis 10). Dies bestätigt BZB-Leiter Felix Lehr auf Anfrage.

Unterrichtet werden könnten die Kinder von ebenfalls aus der Ukraine geflüchteten Lehrkräften. Unklar sei derweil noch, wann der Unterricht am BZB starten wird. Grundlage hierfür seien befristete Arbeitsverträge für die ukrainischen Lehrer, die vom Regierungspräsidium Freiburg erst noch genehmigt werden müssen.

Derzeit seien der Schulleitung, die aktiv auf Familien zugegangen sei, sieben ukrainische Kinder und Jugendliche bekannt, die bei der Stadt Bonndorf gemeldet sind, so Felix Lehr. Er gehe allerdings davon aus, dass es weitere Schulpflichtige in der Stadt gebe. Zudem rechne er mit Zuweisungen von Flüchtlingen durch den Landkreis Waldshut.

Als Lehrkräfte im Gespräch seien derzeit vier Ukrainer sowie zwei deutsche Lehramtsstudenten, so Felix Lehr weiter. Die aus der Ukraine stammenden Lehrkräfte wiesen entsprechende Qualifikationen auf. Geklärt werden müse noch die Frage, inwieweit die baden-württembergischen Einstellungskriterien für Lehrkräfte erfüllt seien. Natürlich sei eine gewisse fachliche Professionalität Voraussetzung, dies werde jedoch in der derzeitigen Situation nicht als vorrangig erachtet.

Unterrichtet werden sollen die neuen Schüler auf Basis des ukrainischen Bildungsplans, bestätigt Felix Lehr. Vorgesehen sei zudem, ihnen darüber hinaus die deutsche Sprache vertraut zu machen. Ziel sei es letztlich, die Kinder und Jugendlichen an die Regelklassen des BZB heranzuführen. Dies könne bereits parallel zu den Willkommensklassen erfolgen, in denen die Beschulung nach dem ukrainischen Bildungsplan erfolgt.

Angebot auch für Umlandgemeinden

Felix Lehr betont, dass das BZB über in Bonndorf wohnhafte Schüler hinaus auch Kinder und Jugendliche der Umlandkommunen aufnehmen kann. Das BZB wolle so zügig wie möglich mit den Willkommensklassen starten. Die ukrainischen Lehrkräfte können problemlos in die Kollegien des BZB integriert werden. Englisch biete dabei eine verlässliche gemeinsame Sprachbasis für den kollegialen Austausch.