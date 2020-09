von sk

Ein 67-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag, gegen 15.35 Uhr, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht soll ein 58-jähriger Chrysler-Fahrer auf der Straße „Im Breitenfeld“ am Ortsausgang von Bonndorf an die L 171 herangefahren sein und wollte diese überqueren. Dabei übersah er wohl den auf der L 171 heranfahrenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfradfahrer schwer verletzt. Er musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 15.000 Euro.

Am Donnerstagabend ist es in der Martinstraße zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. | Bild: Olaf Thor

Bei einem weiteren Unfall ist ein 21-jähriger Renault-Fahrer am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr, auf der Martinstraße in Bonndorf verletzt worden. Laut Polizeibericht kam er auf die linke Fahrbahnseite. Während ein erstes entgegenkommendes Fahrzeug noch ausweichen konnte, kam es mit dem dahinter fahrenden Skoda zum seitlichen Zusammenstoß. Der Renault-Fahrer fuhr danach noch einige Meter weiter und stieß dann gegen einen geparkten Seat, der auf einen Ford geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden der 21-Jährige und sein 23-jähriger Beifahrer sowie der 51-jährige Fahrer des Skoda leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Aufgrund des Verdachts von Alkoholeinwirkung wurde bei dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Feuerwehr Bonndorf wurde um 20.45 Uhr alarmiert zur Unterstützung des Rettungsdienstes. Die Unfallstelle, die sich auf eine Länge von circa 60 Metern befand, wurde umgehend von der Feuerwehr voll gesperrt. Die Aufgabe der Feuerwehr war neben der Vollsperrung auch die Sicherung der Unfallstelle vor einer weiteren Ausbreitung von Betriebsmitteln. Diese wurden an den Fahrzeugen durch Bindemittel und Ölwannen aufgefangen.

Außerdem war es die Aufgabe vom Hilfeleistungslöschfahrzeug unter Gruppenführer Philip Heini, die Batterie vom Auto zu nehmen, dazu musste mit Schere und Spreizer vorgegangen werden, da das Auto stark deformiert war. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug war beim anderen Auto mit dem Auffangen der Betriebsmittel beschäftigt unter Gruppenführer Christian Stoll.

Unter Einsatzleiter Hansjörg Ketterer wartete man dann gemeinsam, bis die Polizei mit ihren Ermittlungen fertig war, um dann die Unfallstelle zu reinigen und die Autos zur Seite zu stellen, damit der Verkehr an der Unfallstelle wieder vorbeigeleitet werden konnte. Für die drei Verletzten waren die Rettungswagen aus Bonndorf sowie der Notarztwagen, der Rettungswagen aus Waldshut und der Rettungswagen aus Neustadt vor Ort. Im Einsatz waren auch der Mannschaftstransportwagen von der Freiwilligen Feuerwehr Bonndorf sowie zwei Polizeiwagen.