von Martha Weishaar

Zur sportlich-spannenden Corona-Schnitzeljagd lädt die Turnabteilung des Turn- und Sportvereins ein. Während sowohl Trainer als auch Aktive von Sport- und anderen Vereinen durch die Pandemie zur Untätigkeit verdonnert sind, entwickelten Ulrike Dietsche und Nicole Pfaff eine aktiv unterhaltsame Möglichkeit, um Kinder und ihre Familien von der Couch zu locken.

Zwei Schwierigkeitsgrade

Zwei interessante Routen durchs Städtle fördern nicht nur Beweglichkeit, sondern auch das Bewusstsein für Geschichtliches sowie Attraktionen im nahen Umfeld. In zwei Schwierigkeitsgraden sind Kinder einer breiten Altersschicht eingeladen, ihre Heimatstadt genauestens zu erkunden.

Vorschulkinder oder jüngere Grundschulkinder sollten etwa eine Stunde, die über Zehnjährigen zwei bis drei Stunden Zeit mitbringen. Im Idealfall geht man zwischen Mittwoch und Sonntag auf die spannende Entdeckungstour. Wobei an dieser Stelle nicht verraten wird, weshalb sich diese fünf Wochentage besonders eignen.

Maske, Stift und Schreibunterlage

„Die Idee entstand um das Kinderturn-ABC herum“, verraten die Organisatorinnen. „Das hat der badische Turnerbund anlässlich des Tags des Kinderturnens ausgearbeitet und an die Vereine weitergegeben.“ Ulrike Dietsche und Nicole Pfaff haben auf dieser Basis zwei spannende Wegführungen mit pfiffigen Aufgaben entwickelt. Die Laufzettel mit den Aufgabenstellungen werden den Kindern auf verschiedenen Wegen zugestellt. Zum Teil erhalten sie sie in den Schulen zusammen mit ihren Aufgaben für das häusliche Lernen. Außerdem liegen Teilnahmezettel in der Geschäftsstelle der Sparkasse aus. Was unbedingt mit auf den Weg genommen werden sollte, sind Maske, Stift und Schreibunterlage.

Für die Dauer von 26 Tagen – so viele Buchstaben zählt das ABC – haben Interessierte nun die Möglichkeit, sich auf eine der zwei Schnitzeljagd-Routen zu begeben. Start war bereits am Wochenanfang. Am Freitag, 21. Mai, werden die 26 Tage vorüber sein. Den Jüngeren, die noch nicht lesen können, werden die Aufgaben für ihre „grüne“ Route mittels Bildern gestellt, den Älteren für ihre „orange“ Route in Textform. Es gilt Karten zu lesen, Wappen, Sehenswürdigkeiten sowie Wahrzeichen zu entdecken oder aufmerksam Schaufenster zu betrachten.

Überraschung für Teilnehmer

Sämtliche Stationen werden auf Laufzetteln dokumentiert, die am Ziel abgegeben werden müssen. Dort wartet eine Überraschung auf die Teilnehmer. Wichtig ist, dass der orangene Laufzettel am Ende komplett ausgefüllt ist. Die Idee dieser Schnitzeljagd schlägt derart gut ein, dass sogar spontan ein Sponsor die Belohnung übernimmt.

Die Aufgaben sind zum Teil recht knifflig, so dass es durchaus empfehlenswert ist, wenn Kinder sich gemeinsam mit ihren Eltern auf die Suchrally begeben und diese Aktion gemeinsam erleben. „Wenn der klassische Spaziergang zu langweilig scheint, sind hier Corona-konform Spaß und Spannung für die ganze Familie und nebenbei einige Kilometer Laufstrecke garantiert“, versprechen die Organisatorinnen.