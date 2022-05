Bonndorf vor 1 Stunde

Zum Verkaufssonntag mit Kreativmarkt lädt der HGV Bonndorf ein

Am Sonntag, 15. Mai, von 12 bis 17 Uhr können Besucher in Bonndorf an den Ständen des Hobby- und Kreativmarkts vorbei flanieren, essen und Musik genießen.