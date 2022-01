Hedwig Hany ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie wirkte am Aufbau der Schlossnarrenstuben mit und engagierte sich bei zahlreichen Veranstaltungen.

Mit Hedwig Hany verstarb eine Ur-Bonndorferin, die zeitlebens vieles in ihrer Heimat mitgestaltete. Hedwig Hany war nicht der Typ, der in der ersten Reihe stehen musste. Vielmehr wirkte die Witwe von Theo Hany still im Hintergrund und ermöglichte