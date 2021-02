von Erhard Morath

Mit Mariä Lichtmess, am 2. Februar, und dem Tag danach, dem Gedenktag des Heiligen Blasius, feiert die römisch-katholische Kirche zwei besondere Festtage. Beide Tage werden von einer übereinstimmenden Lichtsymbolik geprägt und von Geschichten umrankt. Und es ist vielerorts nicht ungewöhnlich, wenn „Sankt Bläsi“ – wie er im alemannischen Volksmund auch bezeichnet wird – einen Tag vorverlegt und zusammen mit Mariä Lichtmess gefeiert wird.

Wutach So sieht der Manöverplan durch ein schwieriges Jahr in Wutach aus Das könnte Sie auch interessieren

Mariä Lichtmess erinnert an die nach jüdischem Gesetz vorgeschriebene Weihe jedes männlichen Erstgeborenen im Tempel in Jerusalem. 40 Tage nach Weihnachten, so im Lukasevangelium zu lesen, brachten Maria und Josef Jesus zur Weihe in den Tempel und entrichten das übliche Reinigungsopfer. Zwei Passanten im Tempel, Simeon und Hanna, wiesen ihn, den neugeborenen Gottessohn aus und bezeichneten ihn als „das Licht, das den Heiden leuchten werde“. Damit deutet sich an, wie es zur Bezeichnung Mariä Lichtmess kam. Die Weihe von Kerzen an diesem Tag, oft einhergehend mit Lichtermesse und -prozessionen unterstreichen die Namensherkunft.

Mariä Lichtmess

Mariä Lichtmess war und ist auch heute noch für viele Alltagsereignisse maßgebend. Mit dem 2. Februar endeten die winterlichen Arbeiten bei Kerzenschein in Spinnstuben und den Werkstätten der Zünfte.

An „Lichtmess“ war es für die „Herrschaft“ üblich, Dienstleute, Knechte und Mägde per Handschlag weiter zu beschäftigen oder zu entlassen. Auffallend viele Wetterregeln weisen auf die Bedeutung als „Lostag“ hin: „Ist es an Lichtmess klar und hell, kommt der Frühling nicht so schnell!“ Oder: „Lichtmess im Schnee, Ostern im Klee.“

Wutach So sieht der Manöverplan durch ein schwieriges Jahr in Wutach aus Das könnte Sie auch interessieren

Mariä Lichtmess galt auch als das ultimative Ende der Weihnachtszeit. Sämtliche Christbäume, Weihnachtskrippen und -dekos in Kirchen, oft auch in privaten Wohnstuben, blieben bis dahin stehen und wurden danach schließlich abgebaut. Heutzutage und nach liturgischem Kalender, wie Pfarrer Fabian Schneider im aktuellen Pfarrblatt „Wanderndes Gottesvolk“ ausführt, ist das Ende der Weihnachtszeit mit der Tauffeier Jesu am Sonntag nach Dreikönig das Ende der Weihnachtszeit.

Blasiussegen

„Just einen Tag nach Lichtmess, also am 3. Februar, steht der Gedenktag des Heiligen Blasius im Kalender. Blasius lebte im 3. Jahrhundert in der heutigen Türkei, war Arzt, soll zeitweise als Eremit in Berghöhlen gelebt haben und wirkte zu Beginn des 4. Jahrhunderts als Bischof in der römischen Provinzhauptstadt Sebaste (Armenien). Unter dem römischen Kaiser Diokletian wurde Blasius wegen seines Glaubens verhaftet und später enthauptet.

Grafenhausen Dunkle Wolken mit Lichtstreif: Grafenhausen spürt Rückgang bei Gewerbesteuereinnahmen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche mündliche Überlieferungen ranken sich um sein Leben. So geht seine Anrufung um Fürbitte bei Halskrankheiten auf die Errettung eines Kindes zurück, das wegen einer Fischgräte zu ersticken drohte. St. Blasius ist einer der 14 Nothelfer und Schutzpatron zahlreicher Städte, beispielsweise von Dubrovnik. Als Namengeber von St. Blasien ist er bei uns allgegenwärtig und eng verwoben mit dem Kloster, dem Dom und dem Kolleg.

Spende üblich

Die Spende des Blasiussegens am Ende der Eucharistiefeier an dessen Gedenktag ist bis in unsere Tage weithin üblich. Sie lässt sich bis ins 16. Jahrhundert urkundlich nachweisen. Zum feierlichen Segensgebet hält der Priester zwei im Stile des Andreaskreuzes verbunden brennenden Kerzen vor den Hals der Gläubigen: „Auf die Fürsprache des heiligen Blasius bewahre dich der Herr vor Halskrankheiten und allem Bösen. Es segne dich Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige Geist.“