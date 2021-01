von Stefan Limburger-Andris

Die Schwarzwald-Apotheke Bonndorf plant die weitere Ausgabe von FFP2-Atemschutzmasken, die einen erweiterten Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Vergleich zu einem herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz aus Stoff bieten können.

Das Bundesministerium für Gesundheit hatte angekündigt, den über 60-Jährigen und Risikopatienten Maskencoupons über die Krankenkassen postalisch zukommen zu lassen. Je Coupon werden sechs FFP2-Atemschutzmasken für Berechtigte kostenfrei durch die Schwarzwald-Apotheke ausgegeben.

Grafenhausen Der Wohlfühlfaktor spielt in der Hausarztpraxis von Thomas Boll eine große Rolle Das könnte Sie auch interessieren

Die Schwarzwald-Apotheke bietet Möglichkeiten, die Coupons einzulösen: in der Apotheke in Bonndorf, in der Grundschule Gündelwangen (mittwochs 20. und 27. Januar, jeweils 16 bis 18 Uhr), im Bürgerhaus Wellendingen (freitags 22. und 29. Januar, jeweils 10 bis 12 Uhr) sowie am Bogenrücken 6 in Ewattingen (Samstag, 23. Januar, 10 bis 12 Uhr). Eine weitere Möglichkeit ist, sich die Masken durch einen Boten der Schwarzwald-Apotheke nach Hause liefern zu lassen.

Lieferdienst der FFP2-Atemschutzmasken: Schwarzwald-Apotheke Bonndorf, Telefon 07703/911 00 oder CallmyApo-App.