von Martha Weishaar

Seinen 90. Geburtstag feiert am Montag, 14. September, Heinrich Morath aus Wittlekofen. Seit einem Jahr lebt der Jubilar, ebenso wie seine Frau Anneliese, im Altenzentrum St. Laurentius in Bonndorf. Kein Tag vergeht, an dem er seine geliebte Anneliese nicht mindestens einmal besucht, auch wenn sie mittlerweile in einer anderen Welt lebt, wie er es sagt. Heinrich Moraths Augen leuchten, wenn er erzählt, dass er und seine Anneliese bereits als Nachbarskinder so gut wie jeden Tag miteinander gespielten haben. Irgendwann wurde daraus Liebe. Und die nahm stetig zu in den 62 Jahren, seit das Paar verheiratet ist. Gemeinsam meisterten sie den herben Schicksalsschlag, als einer ihrer drei Söhne im Alter von 19 Jahren tödlich verunglückte.

Gemeinsam betrieben sie auch die kleine Landwirtschaft in Anneliese Moraths Elternhaus, das das Paar übernommen hatte. Hauptberuflich war Heinrich Morath Säger, zwölf Jahre in der Vogtsäge, 30 Jahre in der Dobelsäge. Sein wohl größtes Glück in diesem nicht ungefährlichen Beruf war, dass er um Haaresbreite einem folgenschweren Arbeitsunfall entging. Beide Sägen sind längst stillgelegt. Mit 60 Jahren trat Heinrich Morath in den Ruhestand ein. Knappe zehn Jahre später gab er auch die Landwirtschaft auf, zumal keiner der Söhne oder sechs Enkel und mittlerweile sechs Urenkel mehr im Heimatort wohnt.

Die längste Zeit seines Lebens war Heinrich Morath Mesner in Wittlekofen. Die Nikolauskirche war fast so etwas wie seine zweite Heimat. Gerade einmal zwölf Jahre alt sei er gewesen, als der damalige Pfarrer ihn mitten im Krieg fragte, ob er diese Aufgabe übernehmen könnte. Nach seiner Heirat unterstützte ihn seine Ehefrau und erst nach 64 Jahren übergaben sie den Dienst in andere Hände.

Heinrich Morath war zeitlebens in Wittlekofen verwurzelt, war schon als Jugendlicher in der Löschmannschaft aktiv und später Mitbegründer der Feuerwehr. Beide Söhne besuchen ihn und seine Frau regelmäßig. Und auch ein alter Nachbar und Freund aus Wittlekofen schaut hin und wieder bei ihm vorbei und hält ihn auf dem Laufenden, was im Dorf vor sich geht.