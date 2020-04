von sk

Das Gemeindeteam Wellendingen der katholischen Seelsorgeeinheit möchte zum Osterfest in Zeiten der Corona-Krise ein sichtbares Zeichen der Zuversicht und Hoffnung setzen. Deshalb werden am kommenden Ostersonntag das Osterlicht sowie ein geweihter Palmzweig an all diejenigen verteilt, die dieses empfangen möchten. Wer das Osterlicht möchte, sollte am Ostersonntagmorgen vor 10 Uhr erkennbar eine Kerze im Glas vor der Haustür platzieren.

Osterlicht entzünden

Das Gemeindeteam Wellendingen wird zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr die jeweilige Kerze am Osterlicht entzünden und anschließend klingeln. Jörg Bernhard, Heidi Schwenninger und Elisabeth Blattert, eventuell auch einige Ministranten, wollen gerade in dieser für alle schwierigen Zeit, in der kein Besuch des Gottesdienstes über Ostern wegen der Pandemie möglich ist, mit ihrer Aktion den Gläubigen Mut machen und den Gemeinschaftsgedanken fördern.