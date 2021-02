von Stefan Limberger-Andris

Seit wann sind Sie genau im Einsatz am BZB?

Nägele/Betz: Wir haben unsere Arbeit gemeinsam am 4. Januar am BZB gestartet. Die Ferienwoche haben wir sinnvoll genutzt, um uns ein wenig einzuarbeiten, da zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht klar war, ob die Schulschließung weiterhin Bestand haben wird oder wir gleich am 11. Januar starten können.

Die Aufgaben Der Start der Schulsozialarbeiterinnen Marina Nägele und Julia Betz am Bildungszentrum Bonndorf (BZB) ist geprägt von der coronabedingten Schulschließung, die eine Kontaktaufnahme mit Schülern und Eltern erschwert. Es gibt trotzdem jede Menge zu tun. Die beiden bisherigen Schulsozialarbeiterinnen Lisa Weishaar und Marisa Kern befinden sich zwei Jahre lang in Elternzeit. Die beiden Neuen Marina Nägele und Julia Betz setzen auf Präventionsarbeit.

Was reizt Sie an den beiden Schulen im BZB?

Nägele: Die Grundschule reizt mich, da ich aus dem Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe im Kindergarten komme und es mir besonders am Herzen liegt, einen gelingenden Übergang zwischen Kindergarten und Schule zu gestalten. Zudem habe ich die Grundschule aufgrund der Erfahrung mit meinen eigenen Kindern dort als sehr wertschätzend erlebt.

Betz: Die Realschule Bonndorf ist mir aus meiner eigenen Schullaufbahn positiv in Erinnerung geblieben, sodass es mich sehr freut, wieder ein Teil des Bildungszentrums zu sein und das Geschehen mitgestalten zu können.

Zur Person Julia Betz Alter 28 Jahre Ausbildung Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (Sozialpädagogin) Berufserfahrung 2014 bis 2017 Duales Studium an der DHBW Villingen-Schwenningen (Praxiseinrichtung Jugendamt Waldshut); 2017 bis 2020 Jugendamt Waldshut Spezialsozialdienst. Bis Dezember 2019 Bereich Vollzeitpflege und Unbegleitete Minderjährige Ausländer (UMA); ab 2019 Bereich Bereitschaftspflege und Vollzeitpflege. Kontakt 100 Prozent Realschule und Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ), Raum 403, Telefon 07703/935 81 27.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag in der Corona-Pandemie aus?

Nägele: Aktuell steht noch viel Einarbeitung auf unserer „To-Do-Liste“. Darunter fallen Aufgaben, wie beispielsweise die Schule an sich kennenzulernen, in den Austausch mit Lehrkräften zu kommen, administrative Aufgaben oder Kontakt mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Netzwerk der Sozialen Arbeit hier in Bonndorf und Umgebung zu knüpfen.

Betz: Ergänzend kommt als Aufgabe hinzu, dass die Stadt am Bildungszentrum seit Oktober 2020 eine Duale Hochschulstudentin im Studiengang „Bildung und Beruf“ ausbildet und dieses selbstredend Engagement und Zeit benötigt. Wichtig ist uns, die Zeit für Fortbildungen zu nutzen und uns im neuen Aufgabengebiet fachspezifisch weiterzubilden.

Zur Person Marina Nägele Alter 37 Jahre Ausbildung Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit (Sozialpädagogin) Berufserfahrung Während des Dualen Hochschulstudiums arbeitete sie im Städtischen Kinder-/Jugendreferat Waldshut-Tiengen in der Offenen Jugendarbeit. Als junge Mutter war sie mit „Echt Stark“ an einer Schule vertreten und stieg 2016 in die Eingliederungshilfe in den Bonndorfer Kindergärten ein. Kontakt 50 Prozent Grundschule, Raum 14, Telefon 0151/55 53 04 97.

Sind Sie im Kontakt mit Eltern und Schülern? Gibt es coronabedingte Probleme?

Betz: Die Tatsache, dass unser Start und die pandemiebedingte Schulschließung leider zusammenfallen, erschwert die Kontaktaufnahme beziehungsweise vergrößert die Hemmschwelle, Kontakt mit uns aufzunehmen, enorm. Unsere Arbeit lebt vom persönlichen Kontakt und Austausch, was momentan kaum beziehungsweise erschwert möglich ist.

Nägele: Grundsätzlich besteht jedoch das Angebot der Schulsozialarbeiterinnen. Wir sind beide entsprechend unserem Stellenumfang in den Schulen anwesend und können gegebenenfalls auch telefonische, aber auch persönliche Einzelgespräche anbieten und wahrnehmen.

Nägele/Betz: Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation eine große Herausforderung besonders für Familien Zuhause darstellt. Daher möchten wir momentan insbesondere Familien unsere Unterstützung anbieten, um gemeinsam mit allen Beteiligten nach individuellen Lösungen zu suchen.

Bonndorf Was der Lockdown für das Bildungszentrum Bonndorf bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

Welche Schwerpunkte und Projekte werden Sie am BZB in den nächsten Monaten setzen?

Nägele/Betz: Wir legen beide großen Wert auf Prävention in den unterschiedlichsten Bereichen (beispielsweise Sucht, Medien, Mobbing et cetera) aber auch auf das Finden von individuellen Lösungen im Einzelfall. Die vorherige Schulsozialarbeit hat in vielen Bereichen schon wertvolle Grundsteine gesetzt, an die wir anknüpfen und auch aufbauen wollen.