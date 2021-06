von Martha Weishaar

Nicola Güntert entschloss sich nach ihrem Abitur zu einem Studium der Kunst und Kunstgeschichte. Schon als Mädchen war sie kreativ, zeigte außergewöhnliches Talent im Malen und Gestalten, hatte überdies handwerkliches Geschick. Alle, die das wussten, ermunterten sie, „etwas mit Kunst“ zu machen.

Zur Zeit ihres Abiturs stand das Studium von Kommunikations- und Graphikdesign hoch im Kurs, erzählt die junge Frau. Das klang zunächst auch für sie interessant, obschon dieser Studiengang massiv überlaufen war. Ein Praktikum verdeutlichte der 27-Jährigen, dass sich dieser Beruf hauptsächlich am Computer abspielt. Das wiederum entsprach überhaupt nicht dem, was sie sich vorgestellt hatte. Also entschloss sie sich für ein Kunststudium, das sie in Greifswald nach dreieinhalb Jahren mit dem Bachelor of Arts abschloss.

Gefallen an der Theaterwelt

Eine Kommilitonin brachte sie auf die Idee, im Pflichtpraktikum Bühnenmalerei auszuprobieren. Im Malsaal des Konstanzer Stadttheaters fand Nicola Güntert Gelegenheit dazu. Auf Anhieb fand sie Gefallen an der Theaterwelt. Beim zweiten Praktikum schnupperte sie versuchsweise bei den Requisiteuren rein. „Ich wäre nie auf diese Idee gekommen, habe vorher noch nicht einmal über Theater nachgedacht. Aber es hat mir super gefallen, also habe ich auch mein drittes Praktikum in Konstanz gemacht“, blickt die Frau auf die Anfänge zurück. Eine glückliche Fügung war, dass just zum richtigen Zeitpunkt eine Requisiteurin in den Ruhestand trat. Nicola Güntert konnte im Januar 2019 – noch vor Abgabe ihrer Bachelorarbeit – als Volontärin am Stadttheater anfangen. Demnächst schließt sie die zweieinhalbjährige Weiterbildung an der Europäischen Medien- und Eventakademie in Baden-Baden ab.

Was gefällt ihr an diesem Beruf?

„Kein Tag ist wie der andere, man steht ständig vor neuen Herausforderungen, die man kreativ umsetzen kann“, fasst Nicola Güntert ihren Arbeitsalltag zusammen. „Requisiteure sind für alles zuständig, was Schauspieler in die Hand nehmen und herumtragen können, also sämtliche beweglichen Gebrauchsgegenstände, die nicht in die Zuständigkeit der Techniker, Beleuchter oder Kostümbildner fallen“, erklärt sie weiter.

Jede Produktion erfordert eigene Requisiten, die nach den Vorgaben der jeweiligen Regisseure und Ausstatter besorgt, verändert oder extra angefertigt werden müssen. „Was am Ende herauskommt, muss funktionieren und gefallen, ansonsten hat man viel Freiheit bei der Gestaltung“, sagt Nicola Güntert.

Die Bandbreite der Requisiten ist groß, reicht von Grusel bis ästhetischen Kunstwerken. „Es gibt nichts, das es nicht gibt. Wir haben einen riesigen Fundus, der von Telefonen, Kerzenständern, Plastikblumen, Waffen oder Kinderwagen bis zu künstlichen Lebensmitteln reicht. Mal muss man Plastikäpfel bemalen, damit sie verfault aussehen oder ein Baguette aus Styropor nachbauen, dann wieder Gläser anfertigen, die auf der Bühne gegen die Wand geschleudert werden, an deren Scherben sich aber niemand verletzten darf“, erzählt die Frau aus ihrem Berufsalltag. Eine Totgeburt sei das Bizarrste gewesen, das sie bisher habe modellieren müssen.

Die Serie Kaum eine Entscheidung machen sich junge Menschen so schwer wie die Wahl ihres künftigen Berufes. Mal fehlt es am Vorstellungsvermögen, sich einen Beruf konkret auszumalen, mal schränken lokale Begebenheiten die Auswahl ein. Derzeit gibt es in Deutschland 325 anerkannte Ausbildungsberufe. Außerdem stehen mehr als 20.000 Studiengänge zur Auswahl. Wir fragten bei jungen Menschen nach, wie sie ihren Traumberuf entdeckten und was sie daran fasziniert. Nicola Güntert e aus Bonndorf erzählt, was sie an Kunst und Theater so fasziniert.

Auch die sachgerechte Lagerung und Pflege all dieser Gegenstände fällt in ihren Zuständigkeitsbereich. Wobei man in dem Lager nicht zimperlich sein dürfe. Da könne einem beim Rundgang schon mal eine Mumie vor die Füße fallen oder eine Schachtel voller Augäpfel ansehen. „Als Requisiteurin muss man sich in vielem auskennen, gerade in einem kleinen Haus. Das reicht von Floristik, Food-Design über Waffenrecht oder Pyrotechnik bis hin zu Arbeitssicherheit“, fasst Nicola Güntert die Anforderungen an ihren Beruf zusammen. Der überdies auch abverlangt, an Wochenenden, Feiertagen und abends zu arbeiten.

Mut und Flexibilität

Denn Requisiteure sind während der Aufführungen vor Ort, reichen den Schauspielern Gegenstände, lassen Konfetti regnen, müssen auch schon mal schießen, wenn ein Schauspieler den Abzug einer Waffe nicht selbst auslösen möchte. Ferien gibt es nur während der sechswöchigen Spielpause im Sommer und ein paar Tage zu Beginn des Jahres. Trotzdem schwärmt Nicola Güntert: „Der Beruf ist genau der richtige für mich, ich hatte großes Glück.“ Sie mag die Abwechslung. Dazu braucht es freilich ein bisschen Mut zum Wagnis, Spontaneität und Flexibilität. Auch ist sie gerne wieder in ihre süddeutsche Heimat zurückgekehrt. Hier ist sie näher bei ihrer Familie, ihrem Lebensgefährten, den alten Freunden. Die schöne Zeit an der Ostsee wollte sie gleichwohl nicht missen.