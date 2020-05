von Martha Weishaar

Morgen ist Muttertag. Unter dem Zeichen der Corona-Krise wird dieser für viele Mütter anders als gewohnt verlaufen. Kleine wie „große“ Kinder, die ihre Mütter an diesem Tag in irgendeiner Weise überraschen möchten, müssen sich etwas anderes einfallen lassen. Ausflüge sind nicht möglich, Restaurants geschlossen, Muttertagsfahrten fallen aus.

Bastelpaket der Erzieherinnen

In Kindergärten und Grundschulen wird in diesen ersten Maitagen üblicherweise eifrig für die Mamas gebastelt. Nun sind sämtliche Einrichtungen geschlossen. Die Erzieherinnen der Bonndorfer Kindergärten haben dennoch etwas vorbereitet, mit dem jedes einzelne Kind seine Mama morgen überraschen wird. So auch Tjara und Ajana, sechsjährige Zwillinge, die den Kindergarten Martinstraße besuchen. Bereits am Donnerstag fanden sie ihr individuell zusammengestelltes Bastelpaket vor der Haustür.

Die fünfjährige Bianca kann derzeit nicht in den Kindergarten. Also hat sie beschlossen, ihrer Mama selbst etwas zu basteln. | Bild: Martha Weishaar

Die fünfjährige Bianca ergreift außerdem selbst die Initiative. Sie verrät uns, dass sie ihrer Mama ein Holzherz bastelt. Vielleicht lässt sie sich vom Papa helfen.

Grundschulkinder aktiv

An der Grundschule erhalten die Kinder mit ihren Lernmappen ebenfalls Bastelvorlagen oder Gedichte, die sie abschreiben, hübsch verzieren und auswendig lernen dürfen. Diejenigen Kinder, die momentan in der Notbetreuung sind (zwischen acht und 15 Mädchen und Jungen), haben das Glück, dass sie dort unter Anleitung eine kleine Überraschung basteln können, berichtet Konrektorin Renate Scriba auf Nachfrage unserer Zeitung.

Not macht erfinderisch

Die Menschen lassen sich etwas einfallen in dieser Corona-Krise. So erzählt eine junge Mutter vom spontanen Angebot der Schwägerin, ihre Kinder zum Basteln abzuholen. Eine originelle Idee verrät uns auch Helga Maus.

Helga Maus kann sich dieses Jahr nicht mit ihren Söhnen treffen, also verabredet sie sich mit einer Freundin zum „Autocafé“. | Bild: Martha Weishaar

Üblicherweise holte sie am Muttertag ihren behinderten Sohn zu sich, zuweilen gingen sie gemeinsam ins Restaurant. Dieses Jahr kann sie sich nicht mit ihren Söhnen treffen. Also verabredet sie sich mit einer Freundin. „Wir treffen uns zum „Autocafé“, holen uns in einer Bäckerei Kuchen und Kaffee zum Mitnehmen und genießen den halt im Auto“, sagt die Verkäuferin.

Blumen kommen immer an

Üppig ist das Angebot derweil in den Blumenläden, „Wir haben vergleichbar viele Vorbestellungen und Lieferaufträge wie in anderen Jahren“, sagt Margarethe Kech, Seniorchefin der gleichnamigen Gärtnerei. Nathalie Wörz vom Blumenhaus Woll hingegen beobachtete bis gestern noch eine eher verhaltene Nachfrage. „Es sind deutlich weniger Leute in der Stadt unterwegs, die Spontankäufer fehlen. Vielleicht ist ja am Samstag mehr los oder Kurzentschlossene nutzen die Öffnungszeit am Sonntagvormittag.“

Keine Muttertagsfahrt

Lange Gesichter gibt es derweil bei vielen treuen Stammgästen, die sich auf die Muttertagsfahrt gefreut hatten. Vornehmlich Frauen und Männer vorgerückten Alters nutzen das Angebot dieses Tagesausflugs – und sei es nur aus dem einfachen Grund, dass sich ihre erwachsenen Kinder an diesem Tag nicht verpflichtet fühlen sollen, sie in irgendeiner Form zu bespaßen.

Der Muttertag hat sich in Deutschland in den Jahren 1922/23 etabliert. Initiiert wurde er als „Tag der Blumenwünsche“ vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. | Bild: Martha Weishaar

„Die Muttertagsfahrt gibt‘s bei uns schon immer, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es mal keine gab“, berichtet Busunternehmerin Sibylle Vesenmayer. „Momentan dürfen wir nicht fahren, also warten wir ab, wann wir die Fahrt nachholen können.“

Kritische Stimmen zum Muttertag

Doch es gibt auch kritische Ansichten über den Muttertag, die keinerlei Wert auf irgendwelche Extras an diesem einen Tag legen. „Ich brauche keinen Muttertag, meine Kinder sind das ganze Jahr über für mich da“, sagt etwa Helga Schachtsiek. Eine andere Mutter, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben will, äußert sich ähnlich. Sie lehnt vor allem den damit einhergehenden Kommerz ab und meint, die Wertschätzung einer Mutter sollte sich nicht auf diesen einen Tag konzentrieren.