Bonndorf vor 1 Stunde

Wie geht es mit den beiden Windkraftanlagen in Bonndorf weiter?

1998 wird in Bonndorf die erste Windkraftanlage gebaut, eine weitere folgt im Jahr 2005. Erfahrungsgemäß häufen sich nach etwa 20 Jahren die Reparaturen – so auch bei den Anlagen auf der Wacht und am krummen Föhrle.