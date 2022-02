von Stefan Limberger-Andris

Unter den rund 30 Zuhörern der Sitzung des Stiftungsrats des Spitalfonds Bonndorf befanden sich überwiegend Ratsmitglieder aus Bonndorf und Wutach. Die Kommunen sind die einzigen verbliebenen von ehemals sieben Mitgliedern des Spitalfonds. Diskutiert wurde die Frage, ob St. Laurentius saniert oder neugebaut werden soll.

Bürgermeister Christian Mauch betonte das Interesse der Gemeinde Wutach an einem Alten- und Pflegeheim Bonndorf. Dem Stiftungsrat sei die Tragweite der zu treffenden Entscheidung bewusst. Es sei entscheidend, zeitgemäße Arbeitsbedingungen für das Personal und gute Wohnbedingungen für Senioren zu schaffen.

Was nach einem Neubau mit dem bisherigen Gebäudebestand geschehen wird, könne er derzeit nicht beantworten, so Stiftungsratsvorsitzender und Bonndorfer Bürgermeister Marlon Jost auf eine Frage von Stadtrat Gernot Geng (Bürgerliste). Eine Begegnungsstätte Jung und Alt sei vorstellbar. Auch den Verkauf des moderneren Westflügels halte er für denkbar, so Marlon Jost auf eine Frage von Manfred Amann (CDU).

Wirtschaftliche Chancen für die Stadt?

Ingo Bauer (CDU) betonte, dass vor einer Entscheidung eine Bedarfsanalyse erstellt werden sollte, er stehe allerdings zu einem Erhalt der Einrichtung – ob Sanierung oder Neubau. Werner Intlekofer (Grüne) erkennt schwierige Rahmenbedingungen für den Spitalfond, dies berge jedoch auch wirtschaftliche Chancen für die Stadt. Plane man zunächst klein und später eine Erweiterung, sollte man aus Kostengründen auf die Fläche gehen, erläuterte Volker Scheld eine Frage von Eckhard Fechtig (CDU).

In den vergangenen Jahren seien 29 bis 43 Betten durch Bonndorfer und Wutacher Bewohner in St. Laurentius belegt worden, so Rolf Steinegger, Geschäftsführer des Caritasverbands Hochrhein, auf eine Frage von Susanne Schmidt-Barfod (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach). Würde man mit 45 Plätzen in einem Neubau planen, ließe sich durchaus ein bevorzugtes Belegungsrecht für diese beiden Gemeinden festlegen.