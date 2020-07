von Stefan Limberger-Andris

Die Planungen für das Schuljahr 2020/21 an der Realschule Bonndorf sind bereits angelaufen. Bislang gehe er von einem künftigen Regelschulbetrieb aus, so Rektor Felix Lehr auf Anfrage, zumal derzeit keine ministeriale Anweisung für eine Coronavirus-Planung vorliege. Das Schuljahresende 2019/20 ist geprägt von personellem Wechsel im Kollegium. Der Abschied von Konrektor Tilman Frank ist dabei wohl am hervorstechendsten. Ihm folgt als Konrektor Michel-David Wöhr, der bereits als Lehrer an der Realschule unterrichtet.

Bonndorf Kein Badespaß in diesem Jahr: Das Freibad in Bonndorf bleibt zu Das könnte Sie auch interessieren

Tilman Frank werde im Rahmen einer Dienstbesprechung am Mittwoch, 29. Juli, verabschiedet. Es werde keine offizielle Abschiedsfeier geben, bedauert Felix Lehr. Dies sei zum einen den derzeitigen Umständen geschuldet, die Schulleitung komme jedoch auch einem persönlichen Wunsch Tilman Franks nach. Nach der Dienstbesprechung werde Tilman Frank zu einer privaten Feier in kleinem Rahmen einladen.

Neuzugänge und Verabschiedungen

Als Neuzugänge im Kollegium der Realschule stehen fürs kommende Schuljahr bereits fest Lisa Schuchart, Dennis Jenß und Maximilian Nagl. Verabschiedet aus den Reihen des Kollegiums wird Christoph Keller (Ruhestand). Das Referendar abgeschlossen haben Lisa Schuchart, Mustafa Ahmadi und Ali Hodroj, die teils an anderen Schulen zum Einsatz kommen werden. Klaus Carle, Paul Markwardt, Anke Heese, Sebastian Wöhr und Christoph Bronner beenden ihre Vertretungsphase an der Realschule. Tatjani Amann, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leistete, wird ebenfalls verabschiedet. Ihr folgt Chiara-Luna Gromann.

Die Realschule Bonndorf werde in der ersten Runde der Stellenausschreibung beim Oberschulamt Lörrach weiteren Lehrerbedarf anmelden, so Felix Lehr. Er hoffe auf frühe Stellenzuweisungen. Der Stellenpool bleibe bis Ende September geöffnet. Bislang sei die Lehrerversorgung an der Realschule gut gewesen, meinte der Rektor.

Holzschlag Sum, sum, sum – ein Ausflugsziel, das sich für Familien mit Kindern lohnt Das könnte Sie auch interessieren

Die Schulverwaltung befinde sich mitten in der Planung des Schulbetriebs 2020/21, der ein Regelbetrieb sein soll, erläutert Felix Lehr: Schulische Rahmentermine, Personalplanung samt Deputatverteilung, Zuweisung der Klassenlehrer, Festlegen der Prüfungstermine. Die Stundenplanung komme als nächster Schritt und werde bereits weitgehend in den ersten Sommerferienwochen abgeschlossen. Die Schule plane einen Start am Montag, 14. September, ohne Corona-Vorgaben und -Einschränkungen, denn die derzeitigen, die Schulen betreffenden Verordnungen endeten am 13. September. Trotzdem werde man gewisse, in den vergangenen Wochen eingeübte Vorsichtsregeln beibehalten, etwa die Niesetikette oder auch Abstand zu halten, wenn dies möglich sei, erläutert Lehr.

Mensa soll wieder öffnen

Im beabsichtigten Regelbetrieb, der jedoch einer denkbaren weiteren Viruswelle nach den Sommerferien zügig angepasst werden kann, werde im Schuljahr 2020/21 ein Mensabetrieb eingeplant, informierte Felix Lehr. Die Schulmensa war im Zuge der Corona-Verordnungen geschlossen worden und bleibt dies bis Schuljahresende, da es am Bildungszentrum derzeit keinen Nachmittagsunterricht gibt.

Bonndorf Wow: So sieht ein Gartenparadies in Bonndorf aus Das könnte Sie auch interessieren

Schülern, die dem schulischen Lernstoff wegen der Schließung der Realschule Mitte März weniger gut folgen konnten, bietet die Realschule einen Ferienkurs Lernbrücke an, der vom Kultusministerium für die Sommerferien initiiert wurde. Die Klassenkonferenzen entscheiden, welchen Schülern ein Teilnahmeangebot gemacht wird. Förderschwerpunkte sollen die Stärkung der Schlüsselkompetenzen in Deutsch und Mathematik – Lesen, Schreiben und Rechnen –, gegebenenfalls auch in Englisch sein. Der Kurs umfasst montags bis freitags täglich drei einstündige Lerneinheiten an zehn Kurstagen.

Lernbrücke: Montag, 31. August, bis Freitag, 11. September, Anmeldungen bis Mittwoch, 15. Juli, bei der Klassenleitung