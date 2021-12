von Heidi Rombach

Kleidung für Kinder und Erwachsene für wenig Geld – das bietet der Kleiderkreisel (ein Teil des DRK-Ortsvereins Bonndorf) an. Diana Duttlinger und die DRK-Ortsvorsitzende Stefanie Schwenninger leiten die Einrichtung seit geraumer Zeit in der Werkstatthalle neben dem Gasthaus „Sonntag“ (Ecke Pauliner Straße/Schloßstraße).

Hochrhein/Südschwarzwald Schlamperei im Atomkraftwerk, Sprengstoff statt Siegellack, ein Banküberfall und 2G im Einzelhandel: So war die Woche am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Wie wir bereits berichteten, können die Waren für den Kleiderkreisel in Kartons beim Frida-Kessler-Haus am ersten Samstag im Monat abgegeben werden. Von hier aus geht es dann direkt zum Kleiderkreisel, wo der Inhalt gesichtet und auf einen einwandfreien Zustand geprüft wird. Es folgt die größenmäßige und jahreszeitlich passende Auszeichnung. Dann wird alles im Laden einsortiert. „Der Kleiderkreisel nimmt Kinder-, Herren-, und Damenbekleidung an, auch Schuhe, Bettwäsche, Handtücher und Sportbekleidung. Sogar festliche Kleidung können wir anbieten, erläutert Stefanie Schwenninger.

Bonndorf Klinikbetten wegen Corona knapp: Ein Bonndorfer macht bittere Erfahrung Das könnte Sie auch interessieren

„In Pandemiezeiten ging es uns nicht anders, als allen anderen auch. Es galt zu überlegen, wie wir die Hygienevorschriften sowohl für das Team, als auch für die Kunden umsetzen können. Und es gab viel Arbeit, die einfach umsonst war. Wir hatten den Kleiderkreisel letztes Jahr in vielen Arbeitsstunden mit dem Wintersortiment hergerichtet“, erinnert sich die DRK-Ortsvorsitzende. Doch es konnte immer noch nicht geöffnet werden. Dann wurden die Sachen für den Frühling einordneten und letztlich wieder ausgetauscht, weil der Kleiderkreisel geschlossen blieb. Unbenutzt wanderte die Frühlingsbekleidung wieder in die Kisten und wurden verstaut.

Kreis Waldshut Schnelles Internet kreisweit? Beim Backbone gibt es noch Baustellen Das könnte Sie auch interessieren

In den zurückliegenden Monaten normalisierte es sich. „Mittlerweile hat sich alles gut eingespielt. Wir arbeiten jeweils nur noch in kleinen Teams zusammen unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Um für die Kunden größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir den Verkaufsraum umgestaltet“, berichtet Stefanie Schwenninger. Dadurch konnte ein Einbahnsystem ermöglicht werden. Die Kunden seien sehr verständnisvoll, wenn sich nur eine bestimmte Kundenanzahl im Geschäft aufhalten darf. Insgesamt habe man die Öffnungstage etwas ausgedehnt – soweit das für das ehrenamtliche Team möglich war, damit sich nicht alles auf einen Verkaufstag im Monat konzentrierte. „So bieten wir hie und da auch unsere Werkstattverkäufe an. Das bedeutet, dass ein kleines Team im Arbeitsbereich des Kreisels tätig ist und die Kunden im Geschäft unten stöbern können. Für uns als Team sind diese erweiterten Einkaufsmöglichkeiten natürlich ein wesentlicher Mehraufwand, aber um Sicherheit für die Kunden und uns zu gewährleisten, sind wir gerne bereit dazu“, machen die Verantwortlichen deutlich.

Teil der DRK-Sozialarbeit

Stefanie Schwenninger sieht im Kleiderkreisel kein Secondhandkaufhaus im eigentlichen Sinn. Der Kleiderkreisel ist Teil der Sozialarbeit des DRK-Ortsvereins Bonndorf. Basis sind die Grundprinzipien des Deutschen Roten Kreuzes. Dahinter steckte die konkrete Umsetzung des Gedankens der Menschlichkeit und die Verpflichtung, Gesellschaft zu gestalten. „Das steckt auch in unserem Namen. Kreisel deshalb, weil ein Kreislauf in Gang kommt“, sagt Stefanie Schwenninger. Dabei weist sie darauf hin, dass es ein Kreislauf zwischen den Menschen ist und ein Kreislauf, der Ressourcen schont. Das sei ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir unseren Verbrauch und unseren Lebensstil neu überdenken müssen und an welcher Stelle jemand damit anfängt, ist unwesentlich. Ob ich bei der Bekleidung anfange oder damit, weniger Energie zu verbrauchen oder müllvermeidend einzukaufen – wichtig ist, dass möglichst viele einen Anfang wagen“, so Schwenninger.

Im Kleiderkreisel ist das Sortiment immer wechselnd. Mal sind die meisten Größen vorrätig, mal fehlt eine Größe komplett oder ist schnell abverkauft. Das, was an Waren abgegeben wird, kommt in die Regale. Im Augenblick sei man sehr gut sortiert und habe eine gute Auswahl vorrätig. Hier zu bummeln, sei immer eine Überraschung. Stefanie Schwenninger abschließend: „Mal kann man etwas finden, mal sucht man vergebens. Der Kleiderkreisel ist sowas wie eine Wundertüte!“