von Stefan Limberger-Andris

Aus der Not eine Tugend machte der Schwarzwaldverein Bonndorf. Da das Jahresprogramm wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht umgesetzt werden kann, planten die Vorstandsmitglieder eine Aussaataktion „Da blüht uns was! – Bonndorf bunter machen“, um die Region reicher an Feld- und Wiesenblumen zu machen. Von den 250 kostenlos zu verteilenden Tüten mit Samen fanden bereits zwei Wochen nach Aktionsbeginn knapp zwei Drittel dankbare Abnehmer in 53 Haushalten.

Sie sei mit dem Aktionsstart insgesamt zufrieden, äußerte sich Naturschutzwartin Marisa Schwenninger, der die Federführung der Aktion obliegt, auf Anfrage. Die 100 noch verbliebenen Aussaattütchen wolle der Schwarzwaldverein noch an möglichst viele weitere Naturfreunde ausgeben. Der Schwarzwaldverein Bonndorf überlege sich, wie die Aktion weitergeführt werden könnte.

Denn Ziel sei es nicht nur, die Gärten zu bereichern, auch größere Fläche in Bonndorf sollen erblühen. Unterstützung bei der Umsetzung der ersten Projektphase erhielt Marisa Schwenninger von ihren Eltern, ihr Vater ist Wutach-Ranger Martin Schwenninger. Anhand der eingegangenen telefonischen Nachfragen und Bestellungen per E-Mail sei eine Liste erstellt, die Briefumschläge mit den Aussaattütchen bestückt und eine Anleitung zur Pflege des hoffentlich bald keimenden Saatguts beigelegt worden. Verteilt worden sei die Post schließlich bei abendlichen Radtouren zusammen mit ihrer Cousine, erzählt Marisa Schwenninger.

Marisa Schwenninger freut sich über das Interesse der Bonndorfer – Familien, Ehepaare, junge und alte Menschen. Auffallend sei gewesen, dass eher Ältere die Aussaattütchen nachfragten und ein Bewusstsein für Naturschutz an den Tag legen. Aus den Kontakten ergaben sich insbesondere am Telefon nette Gespräche. Es habe viel Lob gegeben für die Aktion. Die Freude, etwas beitragen zu können für eine blühende Stadt, sei groß gewesen. Anfragen nach dem Saatgut stammten über die Kernstadt hinausgehend auch aus den Bonndorfer Ortsteilen.

Aber auch bis nach Jestetten, St. Märgen, Schluchsee, Wutach, Albbruck, Stühlingen, Küssaberg-Dangstetten, Dogern, Wutöschingen, Nöggenschwiel, Horheim, Lenzkirch, Klettgau und Eggingen reichten die Kontakte. Schließlich habe sie sogar einer Familie im Londoner Stadtteil Twickenham Aussaattütchen geschickt. Eine Dame hatte angemerkt, dass ihr Sohn und dessen Familie in Quarantäne leben und sich sicherlich über Blütensamen für ihren Balkon freuen.

Es habe auch Anfragen zur Praxis der Pflege der Fläche und des keimenden Saatguts gegeben. Beispielsweise habe ein Ehepaar nachgefragt, ob eine im vergangenen Jahr bereits eingesäte Fläche erneut direkt eingesät werden kann, oder ob es vorab einer weiteren Behandlung bedarf. Selbst etwas unsicher, habe sie ihren Onkel, einen Landschaftsgärtner, hierzu befragt und die Infos dann weitergegeben, so Marisa Schwenninger.

Und wie wird der Erfolg der Aktion gemessen? Die Menschen, die teilnehmen, sollen Fotos von sich beim Aussäen machen und ihr zuschicken, erläutert Marisa Schwenninger. Die Einsender eines Fotos nehmen an einem Gewinnspiel des Schwarzwaldvereins teil – fünf Eisgutscheine werden verlost. Ob die Blumenwiesen zum Blühen kommen, hängt zunächst einmal vom fleißigen Gießen ab, nicht zuletzt sei dies bei der Trockenheit besonders wichtig. Sie freue sich auch, so Marisa Schwenninger, wenn ihr später einmal Fotos einer blühenden Wiese geschickt werden. Rückmeldungen über Erfolg oder Misserfolg seien willkommen.

Kontakt und Saatgutbestellung per E-Mail (marisa.schwenninger@gmx.de), oder Telefon 0176/38 23 26 67.