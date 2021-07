von Juliane Kühnemund

Präparierte Wildtiere aus allen Kontinenten gibt es im Naturkundemuseum in Glashütte zu sehen, eine Gelegenheit, die jährlich von zahlreichen Besuchern genutzt wird. Wer war Heribert Kalchreuter?

In Heidenheim geboren, studierte Kalchreuter zunächst Geologie, anschließend Forstwissenschaften, was er mit dem Studium von Wildbiologie in Alaska vertiefte. Heribert Kalchreuter lebte zwar seit 1967 im Bonndorfer Ortsteil Glashütte, blieb jedoch zeitlebens ein Weltbürger. Jagd- und Forschungsexkursionen führten ihn in sämtliche Kontinente, unter anderem hatte er eine Lehrtätigkeit in Tansania sowie eine Professur in Posen inne.

Bonndorf Nichts für Angsthasen: Dort blickt einem der Eisbär und der Löwe direkt ins Auge Das könnte Sie auch interessieren

Von 1978 bis 1987 beriet Heribert Kalchreuter das Bundeslandwirtschaftsministerium in Jagdfragen. Während dieser Zeit richtete er die „Bundesforschungsanstalt im Fachgebiet Wild- und Jagdökologie“ in Bonndorf-Glashütte ein. Auch die Europäischen Gesetzgeber suchten Ende der 1980er Jahre seine Beratertätigkeit in Jagd- und Naturschutzfragen. Kalchreuter war auch ein anerkannter Wissenschaftler im Bereich Ornithologie. Das Wohnhaus in Glashütte wurde zum „European Wildlife Research Institut“ und wandelte sich im Lauf der Jahrzehnte zum Naturkundemuseum. Der Jäger trug etwa 600 selbst erlegte Tierpräparate aus allen Kontinenten zusammen, die er überwiegend in Eigenarbeit präparierte.

Bekannt als Buchautor

Heribert Kalchreuter machte außerdem als Buchautor auf sich aufmerksam. Sein Fachbuch „Die Sache mit der Jagd“ wurde mehr als 100000-mal verkauft. Seine Biographie „Zwischen Wildnis und Zivilisation“ wurde 2007 als „Jagdbuch des Jahres“ ausgezeichnet. Heribert Kalchreuter bezeichnete sich selbst humorvoll als „Waldschrat“, war trotz seines Einsiedler ähnlichen Daseins in der Glashütte ein geselliger Mensch, der das Leben zu genießen verstand und seine Mitmenschen mit seinen spannenden Erzählungen fesseln konnte.

2010 starb Professor Dr. Heribert Kalchreuter völlig unerwartet im Alter von 71 Jahren während eines Aufenthalts in der Karibik. Zum Erhalt seines Lebenswerkes wurde die Stiftung „Naturkundemuseum Prof. Kalchreuter“ gegründet.