von Heidi Rombach

Es sind die Situationen, die man nie erleben möchte: Ein schlimmer Unfall, ein Krampfanfall oder ein plötzlich leblos daliegender Mensch. Alles Beispiele, in denen man mit dem Notruf 112 den Rettungsdienst alarmieren kann und muss, da es hier um Minuten, manchmal sogar um Sekunden geht.

Doch der Landkreis Waldshut gehört mit seinen Hilfsfristen im Rettungsdienst zu den Schlusslichtern in Baden-Württemberg. Ist der Rettungswagen aus Bonndorf bereits im Einsatz, dauert es einige Minuten länger. Dies dauert möglicherweise zu lange für manchen Patienten. Daher hat der Ortsverein Bonndorf des Roten Kreuzes seit November 2018 eine Helfer vor Ort-Gruppe (HvO). Diese Ehrenamtlichen besetzen im Alarmfall nach kurzer Absprache via Messenger ihr Einsatzfahrzeug am Frida-Kessler-Haus und rücken zum Einsatz aus.

Bereits seit 2004 gibt es in Löffingen eine First Responder-Gruppe, wie die HvO auch genannt wird. Als erster Ansprechpartner übernehmen sie lebensrettende Sofortmaßnahmen, lotsen als Ortskundige die nachrückenden Kräfte und können der Leitstelle weitere Informationen zur Lage geben, wenn beispielsweise die Anzahl der Verletzten anfangs unklar sein sollte.

Aber auch psychisch helfen die Helfer, da Patienten, Angehörige und Ersthelfer dann einen ersten Ansprechpartner vor Ort haben. Zum Transport von Patienten ist das Einsatzfahrzeug allerdings nicht ausgelegt, das übernehmen weiterhin die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.

Was die Helfer tun Ein Alarmstichwort für Notfalleinsätze ist die „Bewusstlose Person“. Ist der Bonndorfer Rettungswagen unterwegs, kommen die Helfer vor Ort, um die Eintreffzeit des Roten Kreuzes zu verkürzen. Wichtig ist in diesem Fall zu verhindern, dass der Patient erstickt. Das kann durch den Zungenmuskel, oder Mageninhalt passieren, sollte die Person auf dem Rücken liegen. Die wichtigste Erstmaßnahme, sollten die Anrufer das nicht bereits getan haben, ist die stabile Seitenlage. Mit einem Blutzuckermessgerät können die Helfer vor Ort eine mögliche Ursache für die Bewusstseinsstörung untersuchen. Kommt ein Diabetiker etwa nicht rechtzeitig zum Essen, hat aber bereits sein Insulin gespritzt, kann der niedrige Zuckerwert eine Störung des Bewusstseins auslösen. Steht diese Unterzuckerung als Ursache fest, können die Helfer vor Ort, der Rettungsdienst und Notarzt mit einer Infusion sowie Glukose das Problem noch an der Einsatzstelle beheben und etwaigen Schäden im Gehirn vorbeugen.

Erst seit einigen Jahren ist dieses Unterstützungssystem im Landesrettungsdienstgesetz ebenfalls verankert. Allerdings sehen sowohl Gesetzgeber als auch die Krankenkassen keine Veranlassung, die Grundkosten der ehrenamtlichen Formationen zu übernehmen. Daher müssen die Träger – in dem Fall der jeweilige Ortsverein des Roten Kreuzes – sich selbst um die Grundausstattung wie Fahrzeug, Material und Einsatzkleidung kümmern.

Wie Bonndorfs Bereitschaftsleiter Axel Zorn erläutert, gelang dies den Bonndorfern dank Spenden aus der Bevölkerung sowie einem Zuschuss der Stadt. Zusätzlich gibt es durch den DRK-Kreisverband Freiburg eine jährliche Pauschale. In der Regel wird das Verbrauchsmaterial im Einsatz dann durch den Rettungsdienst wieder aufgefüllt.

Erik Gronenberg, Axel Zorn und Fabian Zorn (von links) vom DRK-Ortsverein Bonndorf. | Bild: Heidi Rombach

Neben mindestens einer Sanitätsausbildung ist eine spezielle Zusatzqualifikation notwendig. Alle zwei Jahre fallen weitere 16 Unterrichtseinheiten für die Mitglieder der First Responder an, die in der Regel durch die Ausbildungsabende absolviert werden. Angestrebt wird zudem ein 16-stündiges Praktikum auf einer Rettungswache, wie Rettungssanitäter Fabian Zorn erläutert. „Aufgrund der Begebenheiten ist dies jedoch kaum umsetzbar.“

Die aktuell sechsköpfige Gruppe der Bonndorfer DRK-Ortsgruppe freut sich über Unterstützung. Kontaktieren kann man die Helfer vor Ort über die Bereitschaftsleitung per E-Mail (BL@drk-bonndorf.de).