von Erhard Morath und Wolfgang Scheu

Bonndorfer Handwerker setzten einen stattlichen, prächtig geschmückten Maibaum – „wie es sich gehört“ – von Hand, auf dem Schulhof vor dem Schulgebäude der Grundschule Bonndorf. Der Zuspruch der Zuschauer, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten, war rekordverdächtig, ebenso wie der Auftritt des 20-köpfigen Trupps Bonndorfer Handwerker.

In Grünwald, Glashütte und Holzschlag gab es zudem das Maiwecken der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. Florian Fischer und Simeon Maier führten umsichtig Regie, um das Aufrichten der stattlichen Fichte sicher, Stück für Stück, in die Senkrechte stemmen zu lassen. Vier Stangenscheren von unterschiedlicher Länge dienten der tatkräftigen Mannschaft nebst Muskelkraft als einzige Werkzeuge.

Beifall der Zuschauer und Passanten

Das Spektakel zog sich hin, währenddessen der Maien Stück für Stück bedächtig in die Höhe stieg und die Scherenstangen immer wieder neu versetzt als Hebewerkzeuge in Stellung gebracht werden mussten.

Die Bonndorfer Musikanten spielen auf, sehr zur Freude vieler Passanten und Zuschauer, die das Spektakel des Maibaumstellens verfolgten. | Bild: Erhard Morath

Schließlich gab es einen lauten Ruck und das Baumende verschwand zielgerichtet in dem eigens dafür betonierten Schacht im Erdboden. Strahlende Gesichter allenthalben, denn nun stand das Symbol ehrbarer Handwerkerschaft in der Senkrechten, weithin sichtbar. Hinzu gesellte sich der Beifall der bis dahin ausnahmslos ausharrenden Zuschauer und einiger zufällig vorbeischauender Passanten.

Zur gelösten Atmosphäre trug der Auftritt der Bonndorfer Musikanten, eine Gruppe bestens gelaunter Stadtmusiker, maßgeblich bei. Ihre Weisen, allesamt Ohrwürmer der Volksmusik, endeten ebenfalls mit viel Beifall des Publikums. Und wem nach einem Bier, Saft oder Wasser gelüstete oder einer frischen Brezel, der konnte sich bedienen und nach eigenem Gutdünken seinen Obolus dafür entrichten.

21 stolze Handwerkerwappen

Obwohl sich die Anspannung nach der Verankerung des Baumes in der Bodenhülse gelöst hatte, gab es noch einen letzten wichtigen Arbeitsschritt zu tun: 21 Handwerkerwappen, paarweise aufgereiht an einer Metallkonstruktion, mussten entlang des Baumstammes hochgehoben und mit Schrauben befestigt werden. Dank Winfried Hiens hydraulischer Arbeitsbühne geriet dieser letzte Akt zu einem sicheren Unterfangen. Während das Publikum nach und nach seines Weges ging, trafen sich die Hauptakteure, Handwerksmeister, ihre Gesellen und Auszubildende zur Feier im Gasthaus „Sonntag“.

Wer nun im Monat Mai Bonndorf mit dem Auto, Lastwagen oder dem Bus passiert oder als Fußgänger vor dem Restaurant „Germania“ in Richtung Alpenpanorama blickt, kann sich über einen mächtigen, fein herausgeputzten Maibaum freuen und sich über den vor etlichen Jahren vom damaligen Handels- und Gewerbeverein eingeführten Brauch seine Gedanken machen.

Die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag spielte in den Bonndorfer Ortsteilen Grünwald, Glashütte und Holzschlag zum Maiwecken auf.

Bereits früh am Morgen des ersten Maitages des Jahres 2022 unterwegs, war die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag unter der musikalischen Leitung von Maximilian Jägler an der großen Trommel. Volkstümlich wurden die Bewohner in den Bonndorfer Ortsteilen Grünwald, Glashütte und Holzschlag geweckt an diesem wunderschönen Mai Morgen. Auf dem Rasen des ehemaligen Reichenbächle gab es für die Musiker schließlich ein Frühstück.