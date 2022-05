von sk

Bonndorf – Fünf Künstler aus unterschiedlichen Genres betreten am Samstag, 14. Mai, ab 19 Uhr die Folktreff-Bühne in der Bonndorfer Stadthalle. Bei diesem Kleinkunstfestival geht es um die Auszeichnung mit dem Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“, der zum vierten Mal ausgelobt wird. Wie angekündigt, stellen wir alle fünf Starter, die sich um Löwenkopf oder Löwenherz bewerben, vor. Heute: Adjiri Odametey.

Das Markenzeichen des ghanaischen Sängers und Multi-Instrumentalisten ist seine warme, erdige Stimme. Dabei schreibt Adjiri Odametey seine Songs selbst, könnte insofern auch als Singer-Songwriter bezeichnet werden. Musikalisch ist er aber eher bei der so genannten Weltmusik angesiedelt – mit afrikanischem Einschlag.

Er selbst sieht sich nämlich als Botschafter authentischer afrikanischer Musik. Adjiri Odametey wuchs in Accra auf, der Hauptstadt Ghanas. Geprägt durch seine internationalen Eindrücke, formte er seinen individuellen Stil heraus, ohne seine Wurzeln in der Tradition seiner musikalisch reichen Heimat Westafrikas zu verlieren. Für seine Musik nutzt er selten gehörte afrikanische Instrumente wie beispielsweise die afrikanische Harfe Kora, die Daumenklaviere Mbira und Kalimba, das Balafon mit Kürbissen als Resonanzkörper und Kpanlogo-Trommeln.

Adjiri Odametey hat bereits ein reiches musikalisches Vorleben hinter sich. Er spielte im Pan African Orchestra, das sein Debütalbum Opus 1 auf Peter Gabriels Label Realworld aufnahm und war bei einigen weiteren Gruppen aktiv, unter anderem bei Kyirem – mit der er zweimal den Ecrag-Award gewann (Entertainment Critics & Reviewers Association of Ghana). Tourneen führten ihn nach Japan, Kanada, Russland, Alaska und Europa. Schon 1993 gründete er seine erste eigene Band. Seit 2003 gibt Adjiri Odametey „seine“ Weltmusikkonzerte. In Bonndorf will er sich jeden Fall ein Stück des Löwen holen.