von Friedbert Zapf

Nach dem Tannegger Wasserfall wandert man bei der Tour durch die Wutachschlucht flussabwärts durch den Oberen Muschelkalk. Allerdings verlieren die anfangs 60 Meter hohen Felswände immer mehr an Höhe und laufen beim Kanadiersteg schließlich ganz aus, weil die horizontal abgelagerten Gesteinsschichten vor 50 Millionen Jahren leicht nach Osten gekippt sind.

Die Wutachschlucht Die Wutachschlucht ist die letzte ursprüngliche Wildflusslandschaft in Mitteleuropa, ein abenteuerliches Wildflusstal mit romantischen Schluchten, urwüchsigen Wäldern und einer fantastischen Urlandschaft. Sie beherbergt mehr als die Hälfte aller europaweit geschätzten Lebensraum-Typen und Biotope. In einer Serie blicken wir in dieses spannende Bilderbuch der Erdgeschichte und stellen die dort befindlichen Gesteinsarten sowie weitere Besonderheiten vor.

Die Wanderer werden bald mit jener Gesteinsformation konfrontiert, die über dem Oberen Muschelkalk liegt. Hin und wieder müssen sie durch einen zähen, dunkelgrauen Matsch stapfen, der durch Lücken im Oberen Muschelkalk als breiig-tonige Masse herabgeflossen ist. Das Material stammt aus dem Zeitalter, das auf den Oberen Muschelkalk folgte – dem Keuper.

Bis 1962 wurde im Ewattinger Gipsstollen der weiße Gips aus dem Keuper abgebaut. | Bild: Friedbert Zapf

Vor 240 Millionen Jahren verschwand das Muschelkalkmeer und große Flüsse schafften Schlamm heran. Zeitweise drang das Meer wieder herein und zog sich dann wieder zurück. Die Wüstensonne brannte auf den trockenen Schlamm, der sich mit Krusten von Salz und Gips überzog. In Dickichten aus Schachtelhalmen und Baumfarnen lebten Krokodile, Schildkröten, Saurier und die Vorläufer der Säugetiere und durch Nadelbaumbestände segelten Flugsaurier. In 40 Millionen Jahren lagerte sich 100 Meter hoch vor allem Ton ab mit Zwischenlagen aus Sand, Dolomit und Gips.

Bei Wasserzutritt quellen die Tonschichten auf und kommen ins Rutschen. Die Masse wird schließlich breiig und fließt bergab. Vor wenigen Jahren kam es 300 Meter oberhalb des Kanadierstegs zum Abgang einer solchen Erdlawine. Schon in den 1940er Jahren war dort ein zimmergroßer Felsblock wie ein Backenzahn aus dem Oberen Muschelkalk herausgebrochen und in die Wutach gerutscht. Durch die Lücke drängte sich im Mai 2016 die 150 Meter lange Erdlawine aus dem Keuper und verschüttete den Wanderweg.

Diese Zeitung berichtete von einer Wanderin, die den Rutsch überqueren wollte: „Die Frau versuchte, die Schlammmassen etwas hangaufwärts zu umgehen. Dabei rutschte sie ab und versank bis zur Hüfte im Morast. Ihr Mann – und dann auch weitere Wanderer – kamen ihr sofort zu Hilfe. Doch die Sogwirkung verhinderte, dass sie die Frau befreien konnten. Ihr Mann hatte ebenfalls Schwierigkeiten, wieder aus dem Matsch herauszukommen – er schaffte es zwar, allerdings blieben seine Schuhe stecken.“ Die Helfer der Bergwacht Wutach mussten die Frau befreien. Der Schwarzwaldverein errichtete 2017 zwei Stege über die Wutach, um den Rutsch zu umgehen.

Beim Kanadiersteg ist die Wand des Oberen Muschelkalks gerade noch 15 Meter hoch. Ihr unteres Drittel nennt sich Dögginger Oolith. Mit einer starken Lupe lassen sich bis zu zwei Millimeter große Kügelchen erkennen. Im Wellenschlag des Muschelkalkmeers schwebten einst in Strandnähe feinste Partikel, an denen sich konzentrisch Kalkschalen anlegten. Die Kügelchen wurden schwer, sanken zu Boden und bildeten das Gestein.

200 Meter nach dem Kanadiersteg verflacht der Wanderweg und hier taucht der Obere Muschelkalk endgültig in den Untergrund ab. Jetzt bewegen wir uns in den Tonlehmen des Keupers. Hin und wieder sind rechter Hand Tonsteinschichten mit schmalen Gipsbändern dazwischen zu sehen, bevor dann die Wutachmühle erreicht wird. 300 Meter das Kiessträßchen hinauf befand sich das Ewattinger Gipswerk. Seit 1895 wurde dort unterirdisch ein sechs Meter mächtiges Gipslager des Keupers abgebaut. In den 1920er Jahren arbeiteten 20 Männer im Stollen. Der Abbau endete 1962.

Bei der Wutachmühle endet die Reise durch die geologische Erdgeschichte der Wutachschlucht. Die Fahrstraße führt durch den Keuper-Rutschhang hinauf nach Ewattingen. Und während die schmierigen Tone des Buntsandsteins die L 170 bei der Schattenmühle abrutschen lassen, machen hier die Rutschungen im Keuper der K 6512 zu schaffen.