von Stefan Limberger-Andris

Erstmals gibt es zur Landtagswahl Baden-Württemberg (Sonntag, 14. März) lediglich fünf Wahlbezirke in der Gesamtstadt Bonndorf sowie zwei Briefwahlbezirke. Ob diese Einteilung dauerhaft so bleiben wird, hängt davon ab, ob sich die Einteilung organisatorisch bewährt. Ein Zurück auf die Einteilung in neun Wahlbezirke plus Briefwahlbezirk für die Bürgermeisterwahl (Sonntag, 25. April) ist denkbar.

Harald Heini zurrt derzeit die organisatorische Basis zur Landtagswahl auf der Grundlage der im Dezember 2020 beschlossenen Wahlbezirkseinteilung fest. Insgesamt 60 Wahlhelfer werden benötigt – in den fünf Wahlbezirken jeweils acht Helfer sowie in den beiden Briefwahlbezirken jeweils zehn Helfer. Ohne die Zusammenlegung der Bezirke wären 88 Personen notwendig.

Personelle Aufstockung

Die Verwaltung rechnet nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie mit einem deutlich höheren Briefwahlaufkommen als in den vergangenen Jahren. Dies sei auch der Grund für die beiden eingerichteten Briefwahlbezirke und der dortigen personellen Aufstockung auf jeweils zehn Helfer, erläutert Harald Heini.

Der Gemeinderat war Mitte Dezember 2020 dem Verwaltungsvorschlag gefolgt, für die Landtagswahl die bisherigen neun räumlichen Wahlbezirke zu fünf zusammenzulegen. Neben der erwarteten höheren Anzahl an Briefwählern gibt es für diese Entscheidung noch einen weiteren Grund. In bisherigen kleineren Wahlbezirken wie Boll, Holzschlag oder Wittlekofen wäre bei einem hohen Briefwahlaufkommen das Wahlgeheimnis in den Wahllokalen nicht vollumfänglich gegeben – nämlich dann, wenn weniger als 50 Personen ihre Stimmen dort abgeben. Mit der Zusammenfassung einiger Wahlbezirke zu größeren Einheiten könne dies vermieden werden, so Harald Heini.

Geht man von der bisherigen Einteilung der Wahlbezirke aus, würde es bei der Unterschreitung der Mindestzahl von 50 Wählern zu Problemen kommen. Die Wahlhelfer des betroffenen Wahlbezirks dürften dann die Urnen nicht auszählen. Die Urnen müssten zur Auszählung in einen anderen, vorher zu bestimmenden Wahlbezirk gebracht werden. Die Stimmenauszählung dürfe in diesem Fall auch dort erst nach Zusammenführen der Wahlbezirke beginnen – dies wäre ein enormer Zeitverlust.

Nach der Landtagswahl werde die Einteilung der Wahlbezirke auf die Zweckmäßigkeit bewertet. Sollte sich beispielsweise eine geringe Briefwahlbeteiligung herausstellen als vermutet, so Harald Heini, werde man über eine Justierung für die Bürgermeisterwahl Bonndorf nachdenken. Eine Rückkehr zur bisherigen Einteilung mit neun Wahlbezirken plus Briefwahlbezirk sei dann denkbar.

Landtagswahl 2021

Wahl- und stimmberechtigt in Bonndorf sind an der Landtagswahl insgesamt 4872 Personen (Stand Januar, Auskunft der Stadtverwaltung). Diese teilen sich auf: Stadtkern I (1256 Personen); Stadtkern II (1010 Personen); Stadtkern III/Ebnet (1145 Personen); Zusammengefasster Wahlbezirk Boll, Holzschlag und Gündelwangen (627 Personen); Zusammengefasster Wahlbezirk Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen (834 Personen).

Briefwahl Bonndorf

Die Anzahl der Briefwähler der Gesamtstadt Bonndorf hat bei Landtags-, Bundestags- und Bürgermeisterwahlen ab den 2000er Jahren bis zu den jüngsten Wahlterminen zugenommen. Bei Bundes- und Landtagswahlen (auf Bundesebene mehr als auf Landesebene) war Briefwahl in den vergleichbaren Jahren stets beliebter als bei Bürgermeisterwahlen. Die Wahlbriefanzahl im Vergleich zur vorangegangenen Wahl ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Regel angestiegen (Landtagswahlen um das 1,4- bis 1,6-fache; Bürgermeisterwahlen knapp doppelt so viel; Bundestagswahlen das 1,1- bis 1,4-fache).

Wahlen ab 2001

Im Folgenden die Anzahl der Bonndorfer Wahlberechtigten, die tatsächlichen Wähler und davon die Briefwähler (mit Prozentangabe) bei

Landtagswahlen: 2001: (4772 Wahlberechtigte; 2761 Wähler, davon 358 Briefwähler (12,9 Prozent)); 2006 (4883 Wahlberechtigte; 2259 Wähler, davon 255 Briefwähler (11,3 Prozent)); 2011 (4993 Wahlberechtigte; 2920 Wähler, davon 415 Briefwähler (14,2 Prozent)); 2016 (4954 Wahlberechtigte; 3093 Wähler, 599 Briefwähler (19,3 Prozent)).

2000 (4746 Wahlberechtigte; 2442 Wähler, davon 181 Briefwähler (7,4 Prozent)); 2008 (5051 Wahlberechtigte; 2399 Wähler, davon 166 Briefwähler (6,9 Prozent)); 2016 (5070 Wahlberechtigte; 1953 Wähler, davon 326 Briefwähler (16,7 Prozent)). Bundestagswahlen: 2009 (5043 Wahlberechtigte; 3305 Wähler, davon 607 Briefwähler (18,3 Prozent)); 2013 (4964 Wahlberechtigte; 3393 Wähler, davon 650 Briefwähler (19,1 Prozent)); 2017 (4932 Wahlberechtigte; 3562 Wähler, davon 913 Briefwähler (25,6 Prozent)).