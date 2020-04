von Heidi Rombach

Es sind ungewöhnliche Zeiten – das Coronavirus zwingt zum Umdenken, auch im Vereinsleben. Kommunikation kann in gewohnter Form nicht mehr stattfinden. Die „Hochphase“ der Vereinsarbeit der Ortsgruppe Bonndorf der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft beginnt erst Ende Mai mit den Badeaufsichten in den Freibädern in Bonndorf und am Schluchsee, erklärt Tanja Rendler. Wie die Arbeit in diesem Jahr aussieht, kann die Vorsitzende derzeit nicht abschätzen.

„Wir sind aktuell in der Vorbereitung, so dass jedes Vorstandsmitglied seine Aufgaben von zu Hause aus vorbereiten kann. Im Vorstand haben wir den großen Vorteil, dass alle schon lange dabei beziehungsweise die Mitglieder außerhalb der Vorstands schon lange in der DLRG Mitglied sind und die Arbeit der Ortsgruppe Bonndorf aus Kinder- und Jugendzeiten kennen.“ Der Vorstand sei ein eingespieltes Team, mit vielen „alten Hasen“, betont sie.

Aktuell findet der Austausch via Telefon, E-Mail oder per Whatsapp statt. Vieles werde sich aber durch festgelegte Abläufe oder Termine, die alljährliche gesetzt oder durchgeführt werden, regeln. Entscheidungen werden durch Meinungsabfragen per E-Mail entschieden, kleine Entscheidungen in einer Whatsapp-Gruppe.

Verein im Dornröschenschlaf

Der Verein befindet sich derzeit im „Dornröschenschlaf“. „So könnte man es ausdrücken.“ Aktuell hänge die Ausbildung „in der Luft“. Theorieunterricht für die Ausbildung der Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen könne nicht durchgeführt werden. Durch die verhängten Trainingsverbote und die Schließung der Hallenbäder könne auch keine praktische Ausbildung stattfinden. Davon betroffen sei auch die Ausbildung im Bereich der Ersten Hilfe, welche die DLRG extern bekommt. Diese kann nicht stattfinden. Die Ausbildung sei insoweit besonders betroffen, da einige Ausbildungsmodule und -teile „ein Verfallsdatum“ haben oder aufeinander aufbauen. Fazit von Tanja Rendler: „Unsere jüngeren Mitglieder kommen nicht voran, werden ausgebremst. Unsere voll ausgebildeten Einsatzkräfte werden im nächsten Jahr mehr Zeit für den Erhalt ihrer Einsatzfähigkeit investieren müssen.“