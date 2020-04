von Stefan Limberger-Andris

Michel-David Wöhr wird stellvertretender Schulleiter der Realschule Bonndorf. Dies bestätigte der 36-Jährige auf Anfrage. Er wird am 1. August die Nachfolge von Tilman Frank antreten, der zum 31. Juli in Pension gehen wird, wie Rektor Felix Lehr mitteilte. Er freue sich auf die neue Aufgabe, sagt Michel-David Wöhr. Er werde im Schwerpunkt auch weiterhin Schulklassen unterrichten und die Aufgaben auf Schulleitungsebene in enger Abstimmung mit Rektor Felix Lehr wahrnehmen. Derzeit unterrichtet Michel-David Wöhr eine siebte Klasse.

Zur Person Michel-David Wöhr ist Jahrgang 1983. Beim Studium an der PH Freiburg von 2007 bis 2012 hatte er die Fächer Mathematik, Geschichte und evangelische Religion. Seine Referendarszeit absolvierte er von Februar 2013 bis Juli 2014 an der Realschule Oberkirch.

Michel-David Wöhr ist seit Jahren mit Nils Boll, Theresia Schwenninger, Anne Urbanke, Ulrike Dietsche und Jutta Schär in der Steuergruppe an der Realschule tätig. Die Steuergruppe bereitet beispielsweise die freiwilligen Angebote der Offenen Ganztagsschule vor und ebnete den Weg hin zur Naturpakschule. Zudem wird am Schulleitbild gefeilt.

Mit Michel-David Wöhr als neuem stellvertretenden Realschulrektor wurde die Führungsspitze der Realschule innerhalb eines Jahres komplett verjüngt. Seit August 2019 ist Felix Lehr Rektor der Realschule, als Nachfolger von Sammy Wafi.

Tilman Frank, der seit November 2017 die Realschule in Bonndorf als stellvertretender Schulleiter im Interim bis zur Berufung von Rektor Felix Lehr leitete, blieb danach in der Stellvertreterfunktion und wechselt nun Ende Juli in den Ruhestand. Tilman Frank, seit dem Jahr 1979 als Lehrer tätig, ist seit 1991 an der Realschule Bonndorf. Nach seiner Referendarszeit in Teningen bei Freiburg, war er eineinhalb Jahre am Kolleg St. Blasien tätig, bevor er ab 1982 bis 1991 für neun Jahre nach Vaihingen/Enz wechselte. Schließlich kehrte er vor 29 Jahren in den Hochschwarzwald zurück.

An der Realschule Bonndorf werden derzeit 551 Schüler in 23 Klassen von 35 Lehrern, einer kirchlichen Lehrkraft und drei Lehramtsanwärtern unterrichtet. Am Bildungszentrum Bonndorf sind die Sozialpädagoginnen Lisa Weishaar (Realschule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) sowie Marisa Kern (Grundschule) tätig. Das Schülereinzugsgebiet der Realschule reicht weit über Bonndorf hinaus bis nach Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf, Stühlingen und Eggingen sowie Wutach, Lenzkirch, Feldberg und Schluchsee.