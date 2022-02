von Martha Weishaar

In der ersten Februarwoche hatten die Siebtklässler der Realschule Bonndorf Nistkästen gebaut. Nun installierten sie einige der Exemplare gemeinsam mit Wutachranger Martin Schwenninger, seiner Kollegin Mareike Matt sowie Joshua Petelka vom Regierungspräsidium in der Wutachschlucht. Biologielehrerin Jutta Schär und Techniklehrerin Ellen Konrath begleiteten ihre Schützlinge.

Im Bereich um den Kanadiersteg wurden die ersten Nisthilfen für Gänsesäger und Wasseramsel installiert. An vielen anderen Stellen ist die Wutachschlucht nach wie vor vereist und kann nicht begangen werden. Der Wutachranger verwies in diesem Zusammenhang auf einen tödlichen Unfall, der sich erst vor Kurzem in den Wutachflühen zugetragen hat. „Sicherheit geht vor“, war auch oberste Prämisse für Jutta Schär.

Nisthilfen an Fichte, Linde und Bergahorn

Die Schüler zeigten sich beeindruckt, wie sorgfältig abgewogen wurde, an welchen Bäumen die Nisthilfen installiert werden und in welche Richtung die Einlassöffnung zeigen muss. „Die Experten wählten eine Fichte, eine Linde und einen Bergahorn aus.

Die Nistkästen werden in der Wutachschlucht aufgehängt. | Bild: Martin Schwenninger

Die Schüler erfuhren bei der Gelegenheit Wissenswertes über die in der Schlucht vorkommenden Baumarten, was es mit dem Eschensterben auf sich hat und weshalb die Nisthilfen so frühzeitig angebracht werden müssen. Die Brutzeit der Vögel beginnt ja schon bald“, fasste die Biologielehrerin das Natur-Erlebnis zusammen.

„In dem Projekt konnte den Schülern im Schulterschluss mit Experten Wissen über Ökologie und Artenvielfalt auf hohem Niveau vermittelt werden. Die Bildungspläne fordern explizit eine Öffnung der Schulen und Zusammenarbeit mit externen Spezialisten.“ Auch die Ausführungen von Mareike Matt über die Entstehung der Wutachschlucht versetzte die Schüler in Staunen. Dass an schattigen Plätzen noch Eis und Schnee lag, derweil an sonnigen Stellen bereits die ersten Märzenbecher blühen, war ein weiteres Naturphänomen für die Heranwachsenden.

Standorte sind digital erfasst

Die Wutachschlucht wird auch für den weiteren Verlauf des Schuljahres ein Thema für die Siebtklässler sein. Martin Schwenninger bringt die restlichen Nisthilfen in den nächsten Tagen gemeinsam mit seinen Helfern an, überwiegend an Stellen, die gemeinhin für Wanderer nicht zugänglich sind. Die Standorte der bereits installierten Kästen wurden digital erfasst, so dass die Jugendlichen bei Interesse das Geschehen an den Nistkästen weiterhin beobachten können.

„Auch wir werden beobachten, was passiert – ob sich Gänsesäger, vielleicht auch Käuzchen oder Hornissen einquartieren. Noch vor Schuljahresschluss werden wir die Klasse darüber informieren“, verspricht Wutachranger Martin Schwenninger. „Das war eine schöne Aktion. Wir werden das Thema Wutachschlucht bald schon mit der Klasse weiter vertiefen.“