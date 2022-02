von Erhard Morath

Der Bonndorfer Narrenspiegel 2022, die Narrenzeitung der Pflumeschlucker, befindet sich „in trockenen Tüchern“. Die Geschichten sind verfasst, zusammen mit Fotos, Anzeigen, zunfteigenen Shopangeboten, gebunden in einem kunterbunten Deckblatt.

Bonndorf Beschränkungen statt Absage heißt es in diesem Jahr bei der Bonndorfer Fasnet Das könnte Sie auch interessieren

So wurde das Ganze nun vorgestellt. Dazu hatten Narrenvater Clemens Podeswa und das bewährte Zeitungsteam mit Harald Meier, Susanne Spachholz, Monika Preiser und Tanja Rendler zu einem närrischen Pressegespräch ins Burestüble im „Kranz“ eingeladen. Bereitwillig standen die Pflumeschlucker im Anschluss für Fragen zur Sache in Corona-Zeiten – bereits im zweiten Narrenjahr – Rede und Antwort. Selbstverständlich kamen dabei auch der bevorstehende Schmutzige Dunnschdig und eine ökumenische Narrenmesse ausführlich zur Sprache.

Auflage mit 750 Exemplaren

Mit einer Auflage von 750 Exemplaren, jedes einzelne, 173 Gramm schwer, 60 Seiten umfassend, gebunden in einem stabilen Deckblatt, versuchen die Bonndorfer Pflumeschlucker ein Stück Narretei unter den geltenden Einschränkungen der Gegenwart aufzuzeigen. Das Sammeln von entsprechenden Begebenheiten sei keine saisonale, sondern so wie immer eine Arbeit, die das ganze Jahr über stattfinde, verraten die Zeitungsmacher. Deutlich spürbar sei, so die maßgeblich Beteiligten, dass der Ausfall der Fastnacht 2021 sowie die tagtägliche Ungewissheit, was in diesem Jahr schlussendlich möglich sein wird, dem Zufluss von Episoden für die Narrenzeitung nicht gutgetan hat.

59 Geschichten und viele Fotos

Es sei zeitweilig mühsam gewesen, war zu hören, und beim Schmökern und Lesen der 59 einzelnen Geschichten wird deshalb umso deutlicher klar: Der angefertigte Narrenspiegel 2022 kann sich wahrlich sehen lassen. Er besticht durch seine Vielfalt an Stilelementen, liefert der närrischen Leserschar reichlich Fotomaterial und beinhaltet immer wieder Überraschungen, einerseits aus der Not geboren, andererseits einem Publikum geschuldet, das auch bewährte Elemente sucht – Schadenfreude, Wunderfitz und großzügiger Beifall inklusiv.

Der Verkauf Der Vertrieb des Narrenspiegels beginnt in Bonndorf am Samstag, 19. Februar, ab 9 Uhr. Mehrere Pflumeschluckerinnen stehen vor dem Aldi, Lidl, Müller- und Schmidts-Markt und versuchen die Zeitungen, an den Mann oder die Frau zu bringen. Zudem werden in den Geschäften Hany, Jost, Martin Kech, Jutta Kech, Gehri, Krissler, Moser, Heimtex und Spachholz – so lange die Auflage reicht – Restexemplare zur Verfügung stehen.

So sei auf ein fix und fertig geliefertes Gedicht einer Pflumeschluckergruppe hingewiesen, Gedanken zum Fasnet-Sunndig, unterzeichnet mit Alti Pflumeschlucker-Gruppe, was neudeutsch auch mit vulnerable Gruppe tituliert werden könnte. Hochspannung verbirgt sich hinter einen unscheinbar eingebauten QR-Code, dessen Link zu einer amüsanten Einweisung in einen ziemlich eng gebauten Sportwagen führt. Mehrere Seiten Home-Schooling 2021 bieten eine papiergebundene Version dessen, was als digitales Angebot im Vorjahr für Aufsehen gesorgt hatte.

Lobesliedseite auf die „Germania“

Dies trifft auch auf freche Bonndorfer Narrensprüchle zu, die in Comic-Manier närrische Narrenräte in Höchstform zeigen. Glücklicherweise schlichen sich in diversen Druckstücken der Weltgeschichte einmal mehr einige Fehler ein, die dem Redaktionsteam nicht entgangen sind und schonungslos veröffentlich wurden. Der „Germania“, die viele Jahre ihr ganzes Haus und Gasträume den Narren als Bühne, Tanz- und Einkehrgelegenheit geboten hatte, widmete der Narrenrat eine tolle Lobliedseite.

Bonndorf Mit der Propagandafahrt werben die Bonndorfer Pflumeschlucker für die Narretei Das könnte Sie auch interessieren

Der Narrenspiegel wurde übrigens in der Narrenhochburg Stockach gedruckt. Wer mehr über den Inhalt und das Design erfahren möchte, sollte sich mindestens ein Exemplar für 3 Euro leisten. Damit lässt sich auf einfache, kostengünstige Weise, in „Zeiten wie diesen“ Flagge für das schwäbisch-alemannische Brauchtum und das Pflumeschlucker-Erbe zeigen.