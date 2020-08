von Juliane Kühnemund

In diesem Sommer hat die Zahl der privaten Swimming-Pools stark zugenommen, da aufgrund der Corona-Regelungen etliche öffentliche Schwimmbäder gar nicht oder nur beschränkt geöffnet sind. Um den Badespaß im heimischen Becken längerfristig ohne unliebsame Verunreinigungen genießen zu können, werden dem Wasser oftmals Chemikalien zugesetzt, unter anderem wird Chlor zugegeben. Dieses Badewasser darf – steht das Ende der Saison an – nicht einfach in ein Gewässer eingeleitet oder auf der Fläche zum Versickern ausgebracht werden. Darauf weist jetzt das Landratsamt Waldshut hin. Die Entsorgung des chemisch behandelten Poolwassers ist wasserrechtlich erlaubnispflichtig, heißt es in einem Hinweis des Amtes für Umweltschutz im Landratsamt.

Diese Regelung sei seines Wissens nicht neu, erläutert der Bonndorfer Hauptamtsleiter Harald Heini auf Nachfrage dieser Tageszeitung und fügt an, dass solche wasserrechtlichen Fragen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinden fallen. Nichtsdestotrotz sei natürlich klar, dass chemisch behandeltes Wasser nicht einfach zur Bewässerung des Gartens genutzt werden oder in einem öffentlichen Gewässer entsorgt werden darf.

Im Stadtgebiet von Bonndorf, so Harald Heini, habe es diesbezüglich noch keine Probleme gegeben, zumal die Zahl der privaten Schwimmbäder, die die ganze Saison über genutzt werden, sehr gering sei. Und Plantschbecken, deren Wasser regelmäßig erneuert wird, sodass auf eine Chlorung verzichtet werden kann, seien unproblematisch.

Wasser muss in die Kläranlage

Die Besitzer eines richtigen eigenen Swimming-Pools sollten sich aber durchaus darüber Gedanken machen, wie sie das Filterrückspülwasser und das Beckenreinigungswasser entsorgen. Beides darf nämlich nicht ohne eine weitere Vorbehandlung in ein Gewässer oder in den Untergrund eingeleitet werden. Die Abwässer müssen in der Regel der öffentlichen Abwasseranlage zugeführt werden, heißt es in dem Hinweis des Landratsamtes.

Und auch bei der Entsorgung des Beckenentleerungswassers in der Natur sieht das Landratsamt Probleme. Da eine Überprüfung von negativen Auswirkungen auf Gewässer und Grundwasser nicht praktikabel sei, könne einer Einleitung/Versickerung aus fachtechnischer Sicht nicht zugestimmt werden. Das Beckenentleerungswasser ist deshalb unter Beachtung der Abwassersatzung der Gemeinde der Abwasseranlage zuzuleiten, so die Anweisung.

Und dabei haben sich die Pool-Besitzer noch an weitere Vorgaben zu halten: „Um auch eine Schädigung der Biologie der Kläranlage zu vermeiden, sind vor der Ableitung ausreichende Standzeiten zur Reduzierung des Restchlorgehalts einzuhalten. Die abzuleitende Wassermenge ist vorab mit der Gemeinde abzustimmen und den hydraulischen Gegebenheiten und der Größe der Kläranlage anzupassen“, heißt es in dem Schreiben des Landratsamtes. Dies alles soll aber den Badespaß im privaten Pool nicht trüben. Dieser Spaß sollte aber eben nicht zulasten der Umwelt gehen, so die Intention der kreisweiten Vorschriften.

