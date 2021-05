von Erhard Morath

In Zeiten wie diesen sind positive Momente wertvoller denn je, um ein Leben zu meistern, das durch Auflagen und Empfehlungen zur Eindämmung der Pandemie mehr oder minder stark beeinträchtigen wird. Dabei tut die Natur gut und Natur pur gibt es in der Region genügend. Wir folgen in einer kleinen Serie dem Dorfbach Dillendorf, der mal wild, mal gebändigt, mal frei, mal genutzt zu Tal fließt. Heute letzter Teil, von der „Höll“ zum Ziel.

Naturschauspiel Wasserfall

Nachdem der Dorfbach die durch den Biber entstandene Auenlandschaft passiert hat, stürzt er sich in die „Höll“, einen schluchtenartigen Bachabschnitt. In diesem Bereich fräste das Wasser über Jahrhunderte eine tiefe Schlucht ins Erdreich und wird inzwischen entlang der Kreisstraße von mächtigen Laubbäumen beschattet.

Sonnenstrahlen dringen nur gelegentlich auf den Grund, die Abhänge sind rutschig und feucht. Ein Wasserfall am Eingang zu dieser Zone stürzt weithin hörbar über Stock und Stein und bietet dem Wanderer abseits ausgetretener Pfade ein jungfräuliches Naturschauspiel. Aus dem einst niedlichen Bächlein wurde dank mehrerer Zuflüsse ein ausgewachsener kleiner Fluss, selbst in trockenen Jahreszeiten. Dies sei tatsächlich die „Höll“ ließ mich dereinst meine Oma glauben. Vermutlich – so meine heutige Sichtweise – wollte sie uns Kinder lediglich vor den Gefahren des Wasserfalles warnen.

„Höll“ hat nichts mit Hölle zu tun

Auf dem Weg zur Bushaltestelle in der Dillendorfer Säge wir waren grundsätzlich zu Fuß unterwegs, blieb die Höll für uns Kinder stets ein spezieller, angsteinflößender Abschnitt. Denn wer konnte sicher sein, dass an den Geschichten, die im Dorf erzählt wurden, nicht doch ein Fünkchen Wahrheit steckte. Erst vor einigen Jahren lieferte mir Emil Kümmerle den wahren Ursprung der Namensgebung „Höll“.

Bonndorf-Dillendorf Wasser und Fische einst heiß begehrt: Dorfbach in Dillendorf weckt Erinnerungen Das könnte Sie auch interessieren

Auf einer geologischen Landeskarte des Jahres 1900 waren genau dort begehbare Sinterhöhlen ausgewiesen worden. Sie wurden dann nach einem Einsturz aus Sicherheitsgründen mit Erdreich aufgefüllt, der Eingangsbereich zugeschüttet. Also nichts da mit dem Leibhaftigen, es handelte sich um einen Höhlentrakt, wie er in Kalkregionen nicht ungewöhnlich ist.

Alter Kanal noch sichtbar

Bei der Suche nach dem idealen Standort für ein Foto des Wasserfalls stieß ich auf eine alte Bachführung, die vordergründig den Anschein eines Wildpfades erweckte. Doch nach längerem Untersuchen und dank des Hinweises von Oskar Hogg, bin ich mir ganz sicher, dass es sich um einen weiteren künstlich angelegten Kanal handelt, der das Dorfbachwasser rechtsseitig in die Bleierwiesen geleitet hatte. Erneut durfte ich feststellen, wie technisch simpel-einfach, wenn auch mit schweißtreibender Arbeit verbunden, man sich in grauer Vorzeit das Gefälle des Dorfbaches zu Nutze gemacht hatte.

Stühlingen HeDu: Großzügiges Geschenk zur Bildungspartnerschaft, die vor zehn Jahren geschlossen wurde Das könnte Sie auch interessieren

Bachabwärts bleibt noch zu erwähnen, dass die parallel verlaufene Straße kurz vor der Bundesstraße in früheren Zeiten eine sehr kurvenreiche Führung genommen hatte. Hier stand einst ein Wartehäuschen für die Nutzer des Postautos nach Bonndorf oder Stühlingen. Anstelle des Tunnels musste der Verkehr den Felsensporn in einer engen Kurve umrunden, vis-a-vis befand sich das weitläufige Areal des Tiefbauunternehmens Theo Tröndle. Und heute wie damals fließt der Dillendorfer Dorfbach rechts der Straße nach Unterwangen in nun 600 Metern Höhe über dem Meere in sein Ziel, in den Ehrenbach, oder – wie wir ihn gelegentlich auch mal nannten – in den Mehrenbach.