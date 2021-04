von Martha Weishar

Im Zuge einer deutschlandweiten Fleischkampagne mit Aktions- und Streikwochen informierten Vertreter der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor der Bonndorfer Fleischwarenfabrik Adler über ihre aktuellen Forderungen.

Pünktlich zum Schichtwechsel um 14 Uhr postierten sich NGG-Geschäftsführer Claus-Peter Wolf, die beiden Gewerkschaftssekretäre Sven Hildebrandt und Christian Trompeter sowie Anja Zeitz vom Deutschen Gewerkschaftsbund beim Firmengelände, um Mitarbeiter des Unternehmens auf Forderungen und Unterstützung der NGG aufmerksam zu machen. Die Gewerkschaft verlangt für Beschäftigte der Fleischwarenindustrie einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde.

Gegen Ausbeutung

Nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll dieser auf 14 Euro erhöht werden. Facharbeiter sollen 17 Euro Stundenlohn erhalten. In einem weiteren Tarifvertrag sollen Mindestarbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Zuschläge und Urlaub für die 160.000 Beschäftigten in der Branche geregelt und vom Bundesarbeitsministerium für allgemein verbindlich erklärt werden.

Damit würden sie für alle Beschäftigten der Fleischwirtschaft gelten, unabhängig davon, ob Arbeitgeber tarifgebunden sind oder nicht. Die Arbeitgeber hätten bisher kein ernst zu nehmendes Angebot vorgelegt. Die Zeit von Niedriglöhnen und Ausbeutung in der Fleischwirtschaft sei nun jedoch vorbei, fasst Claus-Peter Wolf die Anliegen der Gewerkschaft zusammen.

Adler-Geschäftsführerin überrascht

Die Fleischwarenfabrik Adler ist an keinen Tarifvertrag gebunden. „Ich wusste nichts von der Aktion und bin erstaunt, dass die NGG das veranstaltet. Ich nehme an, dass auch der Betriebsrat nichts von der Aktion wusste“, sagt Geschäftsführerin Marie-Luise Adler auf Nachfrage. Das Unternehmen beschäftige aktuell 380 Männer und Frauen. Allein seit Anfang dieses Jahres sei es infolge der gesetzlichen Änderungen hinsichtlich von Werks- und Leiharbeitsverträgen zu 45 Neueinstellungen gekommen. Mitarbeiterinteressen würden seit mehr als 25 Jahren durch den Betriebsrat vertreten. Der Einstiegslohn liege bei Adler mindestens ein Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn.

Die Gewerkschaft

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten vertritt die Interessen von bundesweit 195.000 Arbeitnehmern. In der Region Baden-Württemberg Süd sind es 4500. Die Arbeitsbedingungen für die Mitglieder sind äußerst unterschiedlich, je nachdem, ob sie in der Lebensmittel-, Fleischwaren- oder Tabakindustrie, in Brauereien, Bäckereien, Metzgereien oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe beschäftigt sind.