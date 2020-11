von Martha Weishaar

Aus Bonndorfer Narren werden Obstbauern. Der Narrenrat der Pflumeschlucker pflanzte mit Helfern 25 Bäume auf einer städtischen Wiese. Dadurch wird aus schlichtem Grünland eine ökologisch wertvolle Streuobstwiese. Die Pflanzaktion ist sowohl für die Narren wie auch die Stadt von Nutzen. Diese nämlich war infolge der Ausweisung eines Baugebietes zu einer ökologischen Ausgleichsmaßnahme gezwungen.

Zwischen dem Gewerbegebiet Allmendstraße und dem Wohngebiet Schlehenweg legten die Pflumeschlucker eine Streuobstwiese an.

Dass immer dann, wenn Fläche durch Baumaßnahmen versiegelt wird, ein ökologischer Ausgleich geschaffen werden muss, entspricht der Gesetzeslage und ist ein gewöhnlicher Vorgang, klärt Nicole Messerschmid, Leiterin des Stadtbauamts, auf. Die 24 Ar Grünland zwischen Allmendstraße und Schlehenweg boten sich idealerweise als Streuobstwiese an.

Der Narrenrat der Pflumeschlucker war in der Vergangenheit immer wieder auf der Suche nach Mostobst, um vereinseigenes Zwetschen- oder Obstwasser brennen zu lassen. Regina Folkerts, die nicht nur passionierte Schnapsbrennerin, sondern auch närrisch gesinnte Pflumeschluckerin ist, brennt seit vielen Jahren ihr Elixier. Die Narren verschenken die hochprozentigen Köstlichkeiten zu ausgesuchten Anlässen. Wobei auch nicht völlig auszuschließen ist, dass sie – sozusagen als Vorkoster – zuweilen selbst so manchen Schluck aus der „Pulle“ nehmen.

25 Bäume wurden auf der städtischen Wiese gepflanzt. Und da die Pflumeschlucker traditionell eine Affinität zu Steinobst haben, macht die Mehrzahl der Bäume freilich auch solches aus. Zehn Bäume der Sorte „Alte Hauszwetschge“, fünf Mirabellenbäume sowie ebenso viele „Gelbe Pflaumen“ werden durch fünf „Jakob-Fischer“-Apfelbäume ergänzt. „Das sind alles alte Sorten, die in unseren Höhenlagen gut gedeihen und prima Mostobst abgeben“, erklärt Narrenvater Clemens Podeswa im Gespräch. Der Narrenrat freut sich bereits auf die erste Ernte und vor allem deren destillierte Veredelung.

Die Bonndorfer Pflumeschlucker gehen mit ihrer Obstplantage nun die Verpflichtung ein, dass sie die Streuobstwiese pflegen, also das Gras mähen, Bäume schneiden und Obst ernten. Da all diese Arbeiten saisonal zeitlich weit genug entfernt vom Fastnachtstreiben liegen, dürfte es im Bereich des Machbaren liegen, all die notwendigen Arbeiten zuverlässig mit freiwilligen Helfern zu bewältigen.