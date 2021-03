von Stefan Limberger-Andris

Mit einem Autokorso und einer Aufstellung am Sportplatz unterstrichen Mitarbeiter der Bonndorfer Dunkermotoren GmbH die tariflichen Forderungen der Metall- und Elektroindustrie in der derzeit laufenden Tarifrunde. Die vom Betriebsratsvorsitzenden Simon Scherble im Gespräch für den Warnstreik erhofften 40 bis 50 Fahrzeuge wurden mit rund 60 Fahrzeugen deutlich übertroffen.

Simon Scherble zollte der Dunkermotoren GmbH im Gespräch trotz des Warnstreiks Lob, den Mitarbeitern gehe es im Grundsatz gut. Die Teilnahme am Warnstreik zur Tarifrunde der Metall-und Elektroindustrie sei eine Solidaritätsaktion mit anderen Betrieben, aber auch eine Forderung an den Arbeitgeberverband, in dem auch die Dunkermotoren GmbH vertreten ist, eine für beide Seiten akzeptable Lösung in den Tarifgesprächen zu finden. Mitarbeiter der Dunkermotoren GmbH beteiligen sich seit jeher an Warnstreiks erläuterte Simon Scherble.

Das Unternehmen 2018 setzte die Dunkermotoren GmbH nach eigenen Angaben 235 Millionen Euro um, nachdem bereits 2017 von einem Rekordumsatz die Rede gewesen war. Das Plus betrug zu 2017 mehr als zehn Prozent. Der Auftragseingang lag im Jahr 2018 bei 254 Millionen Euro. Eine schwächelnde Weltkonjunktur bescherte dem Unternehmen 2019 rückläufige Auftragseingänge und Kurzarbeit. Im vergangenen Jahr sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent geringer ausgefallen, dennoch habe man sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang die 200-Millionen-Euro-Marke knacken können, bestätigte Geschäftsführer Uwe Lorenz in einem Gespräch zum Jahresende (22. Dezember 2020). Insgesamt sei im Corona-Jahr 2020 der Mitarbeiterstamm stabil geblieben, hatte er ausgeführt. Zum Jahresende 2020 beschäftigte die Dunkermotoren GmbH rund 1200 Mitarbeiter weltweit, und zwar 940 in Bonndorf, 170 in Subotica (Serbien) sowie 90 in Taicang (China).

Zwei Runden drehte der Autokorso – vom Parkplatz gegenüber dem Betriebsgelände, über die Rothaus- und über die Allmendstraße zurück zum Betrieb. Auf dem danach angesteuerten Sportplatzgelände hielten Franz Ritter, Gewerkschaftssekretär des IG Metall-Regionalbüros Waldshut, Hans-Peter Menger, Gewerkschaftssekretär Region Südbaden des Deutschen Gewerkschaftsbunds, aber auch Simon Scherble Ansprachen.

Das sind die Forderungen

Die Tarifgespräche waren in der vierten Verhandlungsrunde in schwieriges Fahrwasser geraten. Eingefordert werden von Arbeitnehmerseite eine Beschäftigungssicherung durch Modelle der Arbeitszeitabsenkung mit Teilzeitausgleich, ein tariflicher Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge sowie auch eine Stabilisierung des Entgeltes durch vier Prozent mehr Geld für zwölf Monate. Tarifliche Regelungen zur Verbesserung der Ausbildung und zum dualen Studium sowie die unbefristete Übernahme aller Ausgebildeten sind weitergehende Forderungen der Arbeitnehmerseite.

Im Januar 2018 hatten rund 80 Mitarbeiter der Dunkermotoren GmbH an einem Warnstreik teilgenommen, zu dem die IG Metall aufgerufen hatte. Damals beschäftigte das Unternehmen 978 Mitarbeiter, mittlerweile sind es nach Auskunft von Simon Scherble etwas mehr als 900 Festangestellte und Arbeitnehmer mit teils befristeten Verträgen.