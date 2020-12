von sk

Es ist in Zeiten wie diesen nichts Außergewöhnliches, wenn auch Vereinsaktivitäten nahe Null tendieren; so auch beim katholischen Kirchenchor in Dillendorf. Um der seit Monaten weitgehenden Funkstille im Probebetrieb ein Lebenszeichen „Schaut her, uns gibt‘s noch!“ entgegenzusetzen, entschlossen sich die beiden Vorsitzenden Klaus-Peter Morath und Bernhard Hogg zu einer Besuchsaktion in der Vorweihnachtszeit.

20 Adventstüten

Dazu hatten sie 20 Nikolaus- und Adventstüten mit Selbstgebackenem, Südfrüchten, Nüssen, Schokolade und einem Fläschchen Wein vom Kaiserstuhl bepackt und sich bei jedem Mitglied an der Haustüre mit einem „Grüß Gott“ gemeldet, um das Präsent zu übergeben. Die Aufwartung unter Einhaltung der Maskenpflicht und entsprechender Distanz entpuppte sich aufwändiger und zeitraubender als gedacht, betonten die beiden gegenüber der Zeitung, schließlich gehören der Chorgemeinschaft auch Sängerinnen und Sänger aus Brunnadern und Bonndorf an.

Als Fazit lässt sich jedoch festhalten, dass die Idee mit den Geschenk-Päckle, vor allem die persönliche Aufwartung mit einem Vergelt‘s Gott für die Treue zum Chor durchweg hervorragend ankamen, alle waren voll des Lobes. Dazu zählte als Präses der Chorgemeinschaft auch Pfarrer Fabian Schneider, er kam in den Genuss der Aufmerksamkeit am Patrozinium St. Nikolaus in Brunnadern. Zuversichtlich schauen die Vereinsmitglieder in die Zukunft und hoffen, dass es im neuen Jahr möglich sein wird, zu einem wöchentlichen oder einem anderweitigen regelmäßigen Probebetrieb und zu Auftritten an Hochfesten des Kirchenjahres mit vierstimmigem Liedgut zurückzukehren.