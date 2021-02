von Friedbert Zapf

Vor 195 Jahren, am 11. Februar 1826, vollstreckte Franz Josef Seidel, Scharfrichter des Amtsbezirks Bonndorf, auf dem Galgenbuck ein Todesurteil. Mit dem Schwert enthauptete er den Raubmörder Konrad Gäng. Dieser hatte zusammen mit einem Komplizen unweit von Rothaus den Studenten Josef Mühlbach ermordet. Der Urenkel des Scharfrichters, der aus Grafenhausen stammende Pfarrer Julius Seidler, veröffentlichte auf der Grundlage von Gerichtsakten und Aufzeichnungen seines Urgroßvaters 1914 im „Christlichen Familienblatt“ die Geschichte.

In der Frühe des 8. Mai 1824 hatte sich der Student Josef Mühlbach von Degerfelden im Aargau auf den Weg nach Freiburg gemacht, um dort nach den Osterferien sein Studium fortzusetzen. Im Wald bei Ühlingen traf er auf zwei Soldaten, die sich ihm anschlossen. Was Josef Mühlbach nicht wusste: Drei Tage zuvor waren der Musketier Konrad Gäng und der Tambour Baumann aus dem 2. Grenadier-Regiment in Konstanz desertiert. Die beiden wollten so schnell wie möglich ihre Uniformen loswerden und hatten das Auge auf die feine Zivilkleidung des Studenten geworfen.

Deserteure überfallen Studenten

Nach einer Einkehr in der Brauereiwirtschaft „Rothaus„, wo Josef Mühlbach großzügig die Zeche bezahlte, ging es am frühen Abend weiter Richtung Lenzkirch. Dort beabsichtigte der Student zu übernachten. Der Weg führte sie an der Dürrenbühl-Kapelle vorbei auf die Hochstraße (heute ein Waldweg). Etwa 800 Meter von der Kapelle entfernt, fallen die beiden Deserteure über Josef Mühlbach her. Laut Gerichtsakte schlägt ihm Konrad Gäng „mit einem Bengel“ auf den Kopf, dann der Tambour Baumann mit dem Säbel. Josef Mühlbach bettelte um sein Leben, doch die Deserteure hieben nunmehr mit beiden Säbeln auf den Studenten ein. Dann zogen die beiden dem Toten die Kleider aus und versteckten die Leiche in einem Reisighaufen am Waldrand. Konrad Gäng nahm sich Überrock, Stiefel und Hose, Baumann den Rock, Tornister und die Uhr. Die 80 Gulden aus der Geldbörse teilen sie. Am nächsten Tag, nach einer Einkehr in der Wirtschaft in Mundelfingen, trennen sich die beiden.

Leiche entdeckt

Zwei Tage später wurde die Leiche von Josef Mühlbach entdeckt. Die zurückgelassenen Uniformen weisen eindeutig auf die Mörder hin. Der Tambour Baumann wurde am 28. Mai in Schaffhausen verhaftet und vor der Überlieferung nach Bonndorf für eine Nacht im Gefängnis Stühlingen untergebracht. Dort erhängte er sich. Konrad Gäng floh nach Mannheim. Etwa zwei Monate nach der Tat, im Oktober 1824, erkannte ihn dort ein Offizier seines ehemaligen Konstanzer Regiments.

Todesstrafe durch Schwert

Im Bonndorfer Gefängnis verhörte Untersuchungsrichter Assessor Sales Greiner den 23 Jahre alten, aus Aichen (südlich Ühlingen) stammenden Konrad Gäng. Er leugnete monatelang, bevor er die Tat schließlich doch noch gestand. Das Oberhofgericht in Mannheim fällt am 16. November 1825 das Urteil: „Todesstrafe durch das Schwert mit Verschärfung derselben durch Aufstellen des Kopfes auf einem Pfahl während 24 Stunden nach der Hinrichtung wegen der Abscheulichkeit der Tat.“ Als Untersuchungsrichter Sales Greiner am 6. Februar 1826 dieses Urteil verkündete, blickte Konrad Gäng bereits seinem Scharfrichter ins Gesicht. Franz Josef Seidel aus Grafenhausen, der Scharfrichter des Amtsbezirks Bonndorf, wohnt der Urteilsverkündung nämlich bei.

Am Morgen des 11. Februar 1826 setzte sich der Zug vom Schloss hinauf zum Galgenbuck in Bewegung. Dort hatten Scharfrichter Franz Josef Seidel und seine Gehilfen, darunter drei Verwandte namens Seidel, das Schafott aufgebaut. Unter dem mit schwarzen Tüchern umhüllten Blutgerüst stand versteckt bereits der Sarg. Die Gehilfen verbanden Konrad Gäng die Augen und banden ihn am Richtstuhl fest, einer hielt ihn an den Haaren. Dann schlug ihm der Scharfrichter mit dem großen Richtschwert das Haupt ab. Im Totenbuch der Pfarrei Bonndorf vermerkt Pfarrer Frey, dass der Leichnam noch am Abend des Hinrichtungstages in Anwesenheit der Zeugen Georg Senn, Bonndorfer Amtsdiener, dem Amtsaktuar Franz Josef Birkle sowie Scharfrichter Franz Josef Seidel auf dem Friedhof beerdigt wurde.