von Martha Weishaar

Die traditionelle Gedenkfeier zum Volkstrauertag war in Bonndorf infolge der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen worden. Zum Gedenken an Opfer von Krieg, Terror oder Verfolgung legte Bürgermeister Michael Scharf in Stille am Soldatengrab auf dem Friedhof einen Kranz nieder.

Bonndorf Stallgebäude für 12.000 Legehennen: Bürgerinitiative kritisiert Pläne für Wittlekofen Das könnte Sie auch interessieren

Die in diesem Grab Beerdigten waren Soldaten, die Ende April 1945 auf dem Rückzug über die Bundesstraße bei einem Bombenangriff auf die Lastwagenkolonne ihr Leben verloren. Am Grab jener sieben Opfer fand sich erstmals auch ein Blumengebinde des eingetragenen Vereins „Combat-Veteran“, der sich auf einer Website als Interessenvertretung ehemaliger und aktiver Soldaten der Bundeswehr vorstellt.

In Gündelwangen und Boll legten die Stadträte Bernhard Hegar sowie Heidi Saddedine ebenfalls in Stille jeweils einen Kranz am Kriegerdenkmal der Bonndorfer Ortsteile nieder.

Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Terror wurde in Wellendingen auch in diesem Jahr traditionell gehalten. Einzig die musikalische Begleitung des Musikvereins entfiel infolge der Corona-Verordnung. | Bild: Martha Weishaar

Ortsteil mit besonderem Brauch

Einen besonderen Brauch des Gedenkens pflegt man derweil in Wellendingen. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden dort am Samstagabend in bewährter Weise sämtliche Namen der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege verlesen. 14 Tote und drei Vermisste hatte das Dorf im Ersten, weitere 25 Gefallene und elf Vermisste im Zweiten Weltkrieg zu verkraften.

Ebnet Eine düstere Kapuzengestalt bringt die Pest: Wie der „Totengraben“ in Ebnet zu seinem Namen kam Das könnte Sie auch interessieren

Für den Verein der Ehemaligen Soldaten sowie die Feuerwehrabteilung Wellendingen senkten Bernhard Nägele und Berthold Dietsche die Fahnen. Monika Rombach und Jörg Bernhard begleiteten das Gedenken musikalisch. Dem Musikverein war dieses in Corona-Zeiten versagt.