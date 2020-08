von Cornelia Selz

An Mariä Himmelfahrt feiert die Kirchengemeinde von Gündelwangen das Patrozinium ihrer Kirche. Dieses Jahr war aufgrund der Corona-Pandemie vieles anders. Auf die Prozession zur Kirche mit der Feuerwehr Gündelwangen und der Trachtengruppe zu den Klängen der Trachtenkapelle Gündelwangen musste verzichtet werden, auch auf den Gesang des Kirchenchores. Der traditionelle Hock im Anschluss musste ebenfalls ausfallen.

Aber dennoch hat Pfarrer Fabian Schneider eine schöne Messfeier zu Ehren der Mutter Gottes mit der Gemeinde gefeiert. Das Orgelspiel von Mario Isele, der mit seinen Kollegen von der Trachtenkapelle Manfred Weiler, Hans-Peter Riesle und Armin Köpfer zudem das „Deutsche Hochamt“ von Michael Haydn aufführte, machte das Patrozinium zu etwas Besonderem. Sie hatten nur zwei Proben nach der Corona-Pause, betonte Dirigent Andreas Dörnte.

Wie es seit Jahrzehnten Brauch ist, werden an Mariä Himmelfahrt Kräuter geweiht. Zum Hochfest werden Kräuter zu einem Strauß gebunden und in die Kirche gebracht, wo sie vom Pfarrer gesegnet werden. Zu Hause sollen die geweihten Kräuterbüschel das Haus mit seinen Bewohnern, auch das Vieh, vor Krankheit und Blitzschlag schützen. Der Tee aus diesen geweihten Kräutern soll besonders wirksam sein.

Pfarrer Schneider bedankte sich für die feierliche Gestaltung des Patroziniums bei allen Beteiligten. Bei den Ministranten hatte er noch einen Abschied zu verkünden. Jonas Hirt scheidet nach acht Jahren, davon zwei als Oberministrant, aus den Reihen der Gündelwanger Ministranten aus. Er fängt jetzt eine Zimmermannslehre an. Nach fünf Jahren gibt auch Ronja Hofmeier ihr Amt als Ministrantin ab. Am Abend war dann die Marienandacht zum Patrozinium. Die Andacht wurde vom Gesang der vier Kirchenchormitglieder Ruth Baumgartner, Sigrid Fischer, Brigitte Hofmeier und Frank Otteny festlich gestaltet. Insgesamt war das Kirchenfest ein Besonderes, das wohl in Erinnerung bleiben wird.