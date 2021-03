von Stefan Limberger-Andris

Briefwahl wird bei Landtagswahlen unter Bonndorfer Wählern immer bedeutsamer. Die Zahl der Briefwähler hat – bei in etwa ähnlicher Größenordnung der Wahlberechtigtenzahlen (knapp 4800 bis etwa 4950 Personen) – seit Beginn der 2000er Jahre in Bonndorf um rund das Fünffache zugenommen (von 255 in 2006 auf mindestens 1356 (Stand Mittwoch, 10. März 2021)). In diesem Jahr hat wohl die Corona-Pandemie die Briefwahlzahlen weiter nach oben getrieben.

Wahlberechtigt zur Landtagswahl 2021 sind in der Gesamtstadt Bonndorf insgesamt 4880 Personen. Diese teilen sich auf die verschiedenen Wahlbezirke auf: 1253 Personen im Wahlbezirk Stadtkern I; 1013 Personen im Wahlbezirk Stadtkern II; 1150 Personen im Wahlbezirk Stadtkern III/Ebnet; 628 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Boll, Holzschlag und Gündelwangen; 836 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk ­Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen.

Die Antragsteller

Briefwahl hatten in der Gesamtstadt Bonndorf (Stand 10. März) insgesamt 1356 Personen (27,8 Prozent der insgesamt 4880 Wahlberechtigten) beantragt. Etwa 71 Prozent aller Antragsteller stammen aus der Kernstadt/Ebnet, rund 29 Prozent wohnen in den Ortsteilen. Gemessen an der Anzahl der Wahlberechtigten in den einzelnen Wahlbezirken entschieden sich rund ein Viertel bis knapp ein Drittel der jeweils dort Wahlberechtigten für die Beantragung der Briefwahl, egal ob in der Kernstadt Bonndorf oder in den Ortsteilen.

Im Folgenden die Zahlen zur beantragten Briefwahl in den verschiedenen Wahlbezirken der Gesamtstadt Bonndorf:

400 Antragsteller im Wahlbezirk Stadtkern I (29,5 Prozent der 1356 Antragsteller; 31,9 Prozent der 1253 Wahlberechtigten im Wahlbezirk).

248 Antragsteller im Wahlbezirk Stadtkern II (18,3 Prozent der 1356 Antragsteller; 24,5 Prozent der 1013 Wahlberechtigten im Wahlbezirk).

310 Antragsteller im Wahlbezirk Stadtkern/Ebnet III (22,9 Prozent der 1356 Antragsteller; 26,9 Prozent der 1150 Wahlberechtigten im Wahlbezirk).

187 Antragsteller im zusammengefassten Wahlbezirk Boll, Holzschlag und Gündelwangen (13,8 Prozent der 1356 Antragsteller; 29,8 Prozent der 628 Wahlberechtigten im Wahlbezirk)

211 Personen im zusammengefassten Wahlbezirk Brunnadern, Dillendorf, Wellendingen und Wittlekofen (15,5 Prozent der 1356 Antragsteller; 25,2 Prozent der 836 Wahlberechtigten im Wahlbezirk).