von Erhard Morath, Wolfgang Scheu

Der Humor scheint den Bürgern aus Bonndorf und den Ortsteilen auch in Krisen-Zeiten nicht auszugehen. In der Nacht zum 1. Mai jedenfalls waren einfallsreiche Kobolde unterwegs, die mit Witz auf einige „Missstände“ aufmerksam gemacht haben.

Der 1. Mai, der Tag der Arbeit oder auch „Kampftag der Arbeiterbewegung“ wurde von den älteren Landwirten im Schwarzwald als „Heistallfeiertag“ oder als „Stallfeiertag“ bezeichnet. Ein Feiertag also, an dem immer schon viel gearbeitet wurde auf dem Hof. Und in der Nacht davor wurde traditionell Schabernack getrieben.

Wer ums Haus herum nicht aufgeräumt hatte, der fand am nächsten Morgen so manches nicht wieder. Ein alter Gündelwanger Ende 70 erinnert sich noch gut daran, als er als junger Bursche mit Kollegen den Traktor des Nachbarn in die nahe Kiesgrube schob, wo er in Extremlage am nächsten Tag nur mit viel Mühe wieder abgeholt werden konnte. „Aber kaputtgemacht haben wir nie etwas“ ergänzt er mit verschmitztem Lächeln ob der Erinnerung.

Maigeister mit grünem Daumen

Kreativ waren unbekannte Maigeister in der Waldallee in Bonndorf. Sie pflanzten in der Nacht zum 1. Mai in einem Kiesbett, wo einst eine mächtige Kastanie stand, mehrere junge Kastanienbäume. Mit dem Hinweisschild „Neue Waldallee“ wollten die nächtlichen Kobolde vermutlich auf den Jahr für Jahr zunehmenden Rückbau der Wald-, sprich Kastanienallee hinweisen. Inzwischen geht die Zahl der Kastanien durch das Fällen alter, kranker Baumriesen nämlich merklich zurück und Ersatzpflanzungen sind bislang Fehlanzeige. So ergriffen nun Maigeister die Initiative und starteten eine gelungene Maischerz-Pflanzaktion.

Neues Schild: Der Name „Schildbürger“ trifft hier im wahrsten Sinne des Wortes zu: Auf den Schilderwahnsinn machten Scherzbolde in Gündelwangen aufmerksam. | Bild: Wolfgang Scheu

Sehr aktiv waren die Maigeister auch in Gündelwangen. Dort hinterließen die „Schildbürger“ mit selbstgemalten Tempobeschränkungen deutliche Spuren. So mancher hat sich schon gewundert, dass das Ortsende in Gündelwangen – laut offizieller Beschilderung – mitten im Ort zwischen den ehemaligen Gasthäusern Kranz und Hirschen liegt.

Neues Tempo: Eben durfte man nur 50 Kilometer pro Stunde fahren – auf der Länge von 50 Metern gilt Tempo 100, dann heißt es wieder abbremsen auf 70. | Bild: Wolfgang Scheu

Dort darf dann laut der Straßenschilder regelkonform plötzlich für ganze 100 Meter von 50 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt werden. Diese und andere Kuriositäten aus dem Schilderwald haben die Maigeister mit selbstgemalten Zeichen in der Nacht zum 1. Mai verdeutlicht. Im Espan hing gar eine nagelneue Radaranlage – die Form erinnert an eine Bierkiste. Auf dem Parkplatz beim Dorfplatz stehen jetzt nebeneinander Schilder mit Tempo-Limit 30 und 50.

Neuer Blitzer: Die neue Radarfalle im Espan in Gündelwangen wurde in der Nacht zum 1. Mai installiert. Sie erinnert ein wenig an eine Bierkiste. Bilder: Wolfgang Scheu | Bild: Wolfgang Scheu

Und ein wahrer Klassiker zum 1. Mai – der in heutiger Zeit aber eher selten vorkommt – fand sich ebenfalls im Espan. Der schönen Tochter hat ein Verehrer ein liebevoll geschmücktes Tännchen gesteckt. Es gab früher im Übrigen auch noch die gegenteilige Variante: Burschen, die ein Mädchen ärgern wollten, steckten ihr einen Besen.