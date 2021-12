von Erhard Morath

Egal ob und wie die kommende Fastnacht gefeiert werden wird, eine ganze Reihe neuer, kompletter Häser der Pflumeschlucker sind in Bearbeitung und werden je nach Wunsch und Machbarkeit zu Weihnachten ausgeliefert, um dann für Fastnacht 2022 bereit zu stehen. Bis es soweit ist, müssen ganz unterschiedliche Utensilien, die zu einem „Pflumeschluckerhäs“ gehören, hergestellt, genäht, bemalt, gehäkelt oder geschnitzt werden. In einer lockeren Folge stellen wir die dabei maßgeblichen Personen und ihre Aufgaben vor.

In der Bonndorfer Bergstraße, landläufig auch als Hegi bekannt, wohnt, lebt und arbeitet Rita Schüle. Die Hausfrau, Mutter, Messnerin, unterwegs in vielerlei Ehrenämtern, empfängt mich in ihrem Wohnzimmer. Dort erzählt sie über ihren Fastnachtsbeitrag, das Häkeln der wollenen, blau-weißen Pflumeschluckermützen, deren Spitzen in einen langen Bommel übergehen und enden.

Begonnen habe sie diese Aufgabe und Arbeit anno 1969, also vor über 50 Jahren. Bis dahin habe sich Martha Albert, Ehefrau des damaligen „Elfers“ Ernst Albert, um die Herstellung der gehäkelten Kopfbedeckungen gekümmert. Wie viele dieser Mützen seitdem auf ihre Fingerfertigkeit zurückzuführen seien, könne sie beim besten Willen nicht mehr sagen. Und selbst die in einem Jahr von Hand „produzierten“ schwanken zwischen 5 und mal 20 in der Spitze.

Auch ohne höhere Mathematik lässt sich davon ausrechnen, welche Menge Ritas Mützen-Manufaktur seitdem fabrizierte. Auch die Zeit, die in etwa für das kunstvolle Häkeln einer einzigen Mütze drauf geht, ist nicht immer gleich. „Je nachdem, wie lange man dran bleibt, gut drauf ist oder gelegentlich unter Termindruck steht – vier Stunden für eine Mütze, das muss ich sicherlich einplanen“, sagt sie frei heraus, während sie die Wolle mit der Nadel wieder und wieder zu einem kunstvollen Knotengeflecht verarbeitet.

Die warme Kunst im Wohnzimmer ist gerade in der kalten Jahreszeit Ritas beliebtester Arbeitsplatz und der Ort, auf dem die meisten und vermutlich auch schönsten Mützen entstanden sind. Dass ihr ein Zeitungsbericht über ihre Häkelkunst einen Auftrag aus Freiburg beschert hatte, lässt sie als kleine Anekdote neben bei aus dem Sack. Nein, keinen Topflappen, sondern gehäkelte Handschuhe lieferte sie anschließend wunschgemäß an die Auftraggeberin und die hatte ihre helle Freude an den Handschuhen. „Inzwischen lernten wir uns hier in Bonndorf sogar persönlich kennen und sind richtig dicke Freunde geworden“, sagt Rita Schüle.

Menschen hinter dem Häs Die Wollmützen häkelt Rita Schüle, die Leinenjacke und -hose sowie den Kopfputz schneidet Ilka Podeswa zu, Barbara Johner sorgt für die Bemalung, die 22 Bronzerollen befestigt Bernhard Podeswa an den beiden Ledergurten, die Schirmbestellung liegt zusammen mit der Gesamtorganisation bei Michael Goldberg und für den Schemen, die Maske oder Larve zeichnen Simon und Lillian Stiegeler aus Grafenhausen verantwortlich. Im heutigen ersten Teil der Serie stellen wir Rita Schüle vor.

Am Ende ihres Häkelns, wenn sie die Mütze mit dem „Schlauch“ – so heißt der leinene Kopfputz, der die Larve umhüllt – vernäht hat, dann kann sich ein weiterer Neuling auf die Teilnahme am Großen Narrensprung am „Schmutzigen Dunschdig“ freuen.

Bis alles beisammen ist, auch die Schuhe, Handschuhe und das Schnupf- oder Hanseletuch, sind neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag für ein Pflumeschlucker-Häs mindestens 2000 Euro erforderlich. Kein Pappenstiel, allerdings eine Anschaffung fürs Leben und oft für mehrere Generationen.