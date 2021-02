von sk

Zu einem Unfall mit insgesamt 8000 Euro Sachsachaden kam es am Soinntagnachmittag bei Bonndorf. Vom Andreashof kommend beabsichtigte gegen 16.40 Uhr, ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Auto, die L 171 zwischen Bonndorf und Münchingen zu überqueren.

Dabei übersah er, durch die tief stehende Sonne geblendet, einen von Bonndorf kommenden 40 Jahre alten Mann in seinem Opel. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Fahrer unverletzt blieben. Am Nissan entstand Sachschaden von 3000 Euro, am Opel 5000 Euro.